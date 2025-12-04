JRDA: बेलगड़िया में टीओपी शुरू, अब अपराधियों की खैर नहीं

जागरण संवाददाता, धनबाद। बलियापुर अंचल के बेलगड़िया टाउनशिप में धनबाद पुलिस के नवनिर्मित टाउन आउट पोस्ट (टीओपी) का बुधवार को विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन उपायुक्त आदित्य रंजन एवं एसएसपी प्रभात कुमार ने किया। टीओपी के उद्घाटन के बाद उपायुक्त ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से टाउनशिप में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर कार्य किया जा रहा है। पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि टाउनशिप के पूर्ण विकास के लिए कई नई योजनाएं जल्द लागू होंगी और प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि यहां रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि इस टाउनशिप को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा जहां सभी तरह की सुविधाएं मौजूद रहेगी।

टाउनशिप के लोग भी करें निगरानी उपायुक्त आदित्य रंजन ने लोगों से अपील कि की यह टाउनशिप आपका है, इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इसे सुसज्जित कर रखें। जिला प्रशासन हर वो सुविधा उपलब्ध कराएगी जिसकी आवश्यकता एक टाउनशिप में होनी चाहिए। लेकिन बिना आपके सहयोग के कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए जो भी कार्य टाउनशिप में किया जा रहा है उसकी निगरानी भी टाउनशिप के लोग करें।

टीओपी पर 24 घंटे रहेंगे जवान व पुलिस अधिकारी एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि टीओपी से अब स्थानीय लोगेां को पुलिस कार्यों के लिए 10 किमी दूर बलियापुर थाना नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस टीओपी को पुलिस आपके द्वार की तर्ज पर विकसित किया गया है, जहां नागरिकों को पुलिस से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी।