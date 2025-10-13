Language
    Dhanbad News: कपिल हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा: प्रेम प्रसंग में गई युवक की जान, तीन आरोपी गिरफ्तार

    By Manoj Kumar Swankar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:28 AM (IST)

    गोमो के हरिहरपुर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते कपिल कुमार राय की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी गंगा ठाकुर, उसकी पत्नी और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। युवती ने कपिल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

    हरिहरपुर में प्रेम को ले हुई हत्या मामले के मामले में आरोपी गंगा ठाकुर सहित तीन गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, गोमो। हरिहरपुर गांव में प्रेम प्रसंग के मामले में दो दिन पूर्व कपिल कुमार राय की हुई हत्या में शामिल मुख्य आरोपी छोटू उर्फ गंगा ठाकुर उसकी पत्नी अंजनी देवी तथा रिश्तेदार प्रेमिका को पुलिस ने शनिवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया।

    तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद रविवार को न्यायालय में पेश किया जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। हत्या के मामले पर युवती ने पुलिस को बताया कि मेरे पड़ोसी कपिल हमेशा मुझे तंग किया करता था।

    घटना के दिन भी मेरे घर में घुस आया था। जिसका मैं अक्सर विरोध करती थी। जिसके बाद भी वे घर आ जाता था जिस कारण उक्त कदम उठाया गया।

    मालूम हो कि हत्या के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को कपिल के स्वजन तथा ग्रामीणों ने पुलिस प्रति जमकर हंगामा किया था।

    जिसके लेकर लोग शव के साथ थाना गेट का घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इधर थाना प्रभारी राहुल कुमार झा ने 10 दिनों के अंदर घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर लिखित आश्वासन दिया गया था।

    पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में ही आठ नामजद आरोपियों में तीन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी की जा रही है।

    मालूम हो कि नौ अक्टूबर को नौ बजे रात में कपिल अपने घर से शौच के लिये निकला था। तब गंगा ठाकुर व उनके अन्य लोगों ने मिलकर उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।