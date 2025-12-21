Dhanbad News: न्यू लायकडीह कॉलोनी में ट्रांसफार्मर चोरी की कोशिश, विरोध करने पर चोरों ने मुखिया पर किया कातिलाना हमला
Dhanbad News: धनबाद की न्यू लायकडीह कॉलोनी में ट्रांसफार्मर चोरी करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर चोरों ने मुखिया पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचेत (धनबाद)। चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू लायकडीह कॉलोनी में शनिवार-रविवार की मध्य रात करीब 12 बजे 25 से 30 की संख्या में अपराधियों ने ट्रांसफार्मर रूम पर धावा बोल दिया। अपराधियों ने ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर लूटने का प्रयास किया। इस दौरान वहां मौजूद एग्यारकुंड प्रखंड के डूमरकुंडा उत्तर पंचायत के मुखिया रंजीत पासवान के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।
अपराधियों ने मुखिया का मोबाइल भी छीन लिया और उन्हें घसीटकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों और महिलाओं के जुटने से उनकी जान बच सकी। मुखिया रंजीत पासवान ने बताया कि अपराधियों ने लाठी-डंडों और बंदूक के बट से हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। उनका इलाज चिरकुंडा स्थित लाइफ लाइन नर्सिंग होम में कराया गया।
उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने देखा कि चोर ट्रांसफार्मर लूटने आए हैं और लाइन कटने के बाद बाहर निकले, तभी तीन अपराधियों ने उन पर बंदूक तान दी। दो ने सीने पर और एक ने सिर पर बंदूक सटा रखी थी। वहीं बम के छींटे रंजीत रजक को भी लगे, हालांकि भय के कारण वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे।
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। लोगों का आरोप है कि सूचना देने पर पुलिस ने इसे मजाक समझा। इससे कॉलोनीवासियों में पुलिस के प्रति आक्रोश है।
मुखिया ने बताया कि उन्हें पिछले दो दिनों से चोरी की आशंका थी, इसी कारण वे काली मंदिर के पास निगरानी कर रहे थे। अपराधियों ने उनसे पहले पूछा, तुम कौन हो? और जब मुखिया ने उनसे सवाल किया, तभी हमला कर दिया।
स्थानीय लोगों की तत्परता से ट्रांसफार्मर लूटने की साजिश विफल हो गई। हालांकि अपराधी फरार हो गए, लेकिन घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
