    Dhanbad News: सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों पर सीओ कराएं प्राथमिकी, डीसी ने जारी किया आदेश

    By Ravi Shankar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने छठ पूजा से पहले तालाबों की सफाई सुनिश्चित करने और अन्य विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने अवैध वाहनों की जांच करने ब्लास्टिंग नियमों का पालन कराने और दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ देने पर भी जोर दिया।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। उपायुक्त आदित्य रंजन ने सभी अंचल के अंचल अधिकारियों को सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। सोमवार को समाहरणालय के सभागार में महत्वपूर्ण पत्रों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न समाचार के कतरनों को लेकर उपायुक्त विडियो कान्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए।

    समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि बनाने के लिए अपने-अपने अंचल में जमीन चिह्नित करने तथा अंचल स्तर से कोई भी कार्य लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया।

    छठ तालाबों की सफाई कराने का निर्देश

    बैठक में उपायुक्त ने छठ पूजा से पहले सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, धनबाद नगर निगम एवं चिरकुंडा नगर परिषद को अपने-अपने क्षेत्र के छठ तालाबों की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, अधिकारी सुनिश्चित कराएं। साथ ही पंपू तलाब का सीमांकन शुरू करने, ईवीएम वेयरहाउस के बगल में स्थित वेंडिंग जोन के लिए सड़क बनाने, बरटांड बस स्टैंड की खाली जमीन की साफ सफाई कराने, गोविंदपुर के हलकट्टा में फुटबाल ग्राउंड विकसित करने, निरसा में ट्रामा सेंटर बनाने के लिए प्राक्कलन तैयार करने, सदर अस्पताल के वर्तमान फिजियोथैरेपी सेंटर को विकसित करने का निर्देश दिया।

    खदानों में चल रहे अवैध भारी वाहनों की करें जांच

    बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को 15 साल पुराने वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने, कोयला खदानों में बिना वैध कागजात चल रहे भारी वहनों की नियमित जांच कर जुर्माना वसूलने, सभी स्कूलों का भ्रमण कर वाहनों की फिटनेस एवं सुरक्षा की जांच करने तथा इसका उल्लंघन पाये जाने पर जुर्माना वसूलने, वाहनों में प्रेशर होर्न एवं दो पहिया वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश दिया।

    उपायुक्त ने ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान की चर्चा करते हुए खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा कार्यरत एजेंसी के साथ संयुक्त बैठक रखने तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के ब्लास्टिंग नियमों को लागू कराने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया।

    साथ ही विद्यालयों के 100 मीटर के क्षेत्र में तंबाकू बिक्री पर नियंत्रण के लिए प्रतिदिन अभियान चलाने तथा दिव्यांगों को प्रमाण पत्र निर्गत कर उन्हें पेंशन तथा अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

    बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य, भू-अर्जन, परिवहन, पथ निर्माण, धनबाद नगर निगम, शिक्षा, जेवीवीएनएल, भवन प्रमंडल, खनन, पीएचईडी, आपूर्ति, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य विभागों से संबंधित समाचार कतरनों की समीक्षा की। खबरों के आधार पर सुधार करने के निर्देश भी दिए।

    बैठक में इनकी रही मौजूदगी

    बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी, सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा के अलावा अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।