    Dhanbad News: हवाला की तरह साइबर अपराधी चला रहे यूएसडीटी कारोबार, नौ गिरफ्तार

    By Balwant Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:15 PM (IST)

    धनबाद पुलिस ने साइबर अपराध में लिप्त 9 लोगों को गिरफ्तार किया है जो हवाला की तरह यूएसडीटी से आईएनआर में पैसे बदलते थे। ये 50 से अधिक फर्जी कंपनियों के माध्यम से लोगों को ठगते थे। पुलिस ने इनके पास से नगद वाहन मोबाइल और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपियों ने दिल्ली समेत कई राज्यों में ठगी की है।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। हवाला की तरह साइबर अपराध में कमाए पैसों को यूएसडीटी (डॉलर के बराबर) से आईएनआर (भारतीय मुद्रा रुपया) में पैसों की निकासी करने वाले नौ साइबर अपराधियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए इन लोगों ने 50 से अधिक फर्जी कंपनियों का संचालन कर रहे थे।

    जिनमें लोगों से पैसे इनवेस्ट कराने, एपीके फाइल लोड करा कर राशि की निकासी करने, गेमिंग एप के माध्यम से धोखाधड़ी करने समेत हाइटेक तरीके से साइबर अपराध का संचालन कर रहे थे। इनके पास से पुलिस को नगद रुपये के अलावा लग्जरी वाहन, मोबाइल फोन आइपैड, लैपाटाप समेत 100 से भी अधिक विभिन्न बैंकों के माध्यम से लेने देने का दस्तावेज और दो दर्जन एटीएम कार्ड बरामद किया गया है।

    इन सब को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया और यहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। इन अपराधियों ने देश की राजधानी दिल्ली समेत महाराष्ट्र और तमाम राज्यों के लोगों से साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया है।

    वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि इन अपराधियोंं को लेकर मिली सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक नगर ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में बैंक मोड़ा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारियों व जवानों की एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने बैंक मोड़ क्षेत्र स्थित द कैशल होटल में छापामारी कर एक कमरे से इन सभी को गिरफ्तार किया।

    इनमें जिले के सुदामाडीह पाथलडीह लोको बाजार का 25 वर्षीय कुमार विशाल सिंह व 32 वर्षीय सुमीत कुमार, पाथलडीह स्वारडीह बस्ती का 25 वर्षीय राहुल कुमार राय, सुदामडीह थाना क्षेत्र के मेन कॉलोनी नीचे माइंस नोनिया पट्टी निवासी 20 वर्षीय विशाल कुमार, बैंक मोड़ा थाना क्षेत्र के वासेपुर कमरमकदुमी रोड का रहने वाला 24 वर्षीय मोबस्सिर आलम, पश्चिम बंगाल हावड़ा लिलुआ के 814 मध्य चोकपाड़ा का 33 वर्षीय अर्नव कुमार राय, सुलतान नगर चास बोकारो का 24 वर्षीय रिजवान खान व आसिफ और चास बोकारो के मकान नंबर 259 कैलाश नगर निवासी 31 वर्षीय राजकुमार सिंह शामिल हैं।

    इनके पास से थार जैसी गाड़ी, 5.80 लाख रुपये नगद, अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से रजिस्टर्ड सीम लगा हुआ 17 मोबाइल फोन, विभिन्न बैंकों के 23 एटीएम कार्ड, एप्पल का एक आइ पैड, एक लैपटाप समेत अन्य सामान बरामद किया गया है।