Dhanbad Nagar Nigam: ईवीएम नहीं, बैलट पेपर से मतदान कराएगी सरकार

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में इस बार नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए बैलेट पेपर की छपाई की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव के लिए कुल 45 लाख बैलेट पेपर छपाई किए जाएंगे। आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में वार्ड और मतदान केंद्रों का निर्धारण भी शुरू कर दिया गया है। धनबाद जिले में इस बार दो स्थानों पर चुनाव होंगे- धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद। इसके साथ ही पड़ोसी बोकारो जिले के चास नगर निगम का भी चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की अनुपलब्धता को देखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय लिया है।

बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव के लिए जितनी संख्या में ईवीएम की आवश्यकता थी, उतनी झारखंड में उपलब्ध नहीं हैं। पहले अन्य राज्यों से ईवीएम की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार पड़ोसी राज्यों से भी ईवीएम उपलब्ध नहीं हो सकी। वर्तमान में उपलब्ध ईवीएम की अवधि समाप्त हो चुकी है, जबकि कंपनियों ने नए ईवीएम उपलब्ध कराने में एक वर्ष का समय मांगा है।



बैलेट पेपर के अलावा आयोग ने बैलेट बाक्स के रंगरोगन और चुनाव के दौरान चुनाव पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बुकलेटों के प्रकाशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयोग के पास पर्याप्त संख्या में बैलेट बाक्स पहले से ही उपलब्ध हैं। राज्य में पिछला नगर निकाय चुनाव ईवीएम से हुआ था।



नगर निकाय चुनाव में बैलेट पेपर अलग-अलग रंगों के होंगे। आयोग ने गुलाबी और सफेद रंग के बैलेट पेपर की छपाई का निर्णय लिया है। अध्यक्ष और वार्ड सदस्य के लिए अलग-अलग रंग के बैलेट पेपर रखे जाएंगे। मतदाता को मतदान के समय दोनों बैलेट पेपर मिलेंगे और उन्हें अलग-अलग बैलेट बाक्स में डालना होगा।



इस कदम को भाजपा विरोधी विपक्ष की लाइन से भी जोड़ा जा रहा है। विपक्षी दल चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर आरोप लगाते रहे हैं और वैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं। इस बार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने का निर्णय लिया है।



चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी सतर्कता बरत रहा है ताकि सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो।