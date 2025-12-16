Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धनबाद में नगर निकाय चुनाव-2026 की तैयारी तेज, DMC और CNP के लिए मतगणना स्थल व डिस्पैच केंद्र तय

    By Balwant Kumar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:48 PM (IST)

    Dhanbad Municipal Elections: धनबाद जिला प्रशासन ने झारखंड नगर निकाय चुनाव-2026 की तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसमें धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद ...और पढ़ें

    Hero Image

    धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव की तैयारी।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड नगर निकाय चुनाव-2026 को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत धनबाद नगर निगम (DMC) और चिरकुंडा नगर परिषद (CNP) के चुनाव कराए जाएंगे। दोनों निकायों में निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के क्रम में मतगणना स्थल, डिस्पैच सेंटर, मतपेटियों का रंग-रोगन, बूथों का वर्गीकरण सहित अन्य आवश्यक कार्य प्रगति पर हैं। इसी क्रम में मतपेटियों के भंडारण के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक, धनबाद तथा बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के पुराने कार्यालय भवन को चिन्हित किया गया है। दोनों भवन एक-दूसरे के समीप स्थित हैं, जिससे सुरक्षा और संचालन में सहूलियत होगी। इसके अलावा पॉलिटेक्निक, धनबाद में ही मतगणना का कार्य भी संपन्न कराया जाएगा।

    इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी मुकेश बाउरी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटा है। मतगणना स्थल पर निर्णय ले लिया गया है और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए मतपेटियों और मतपत्रों का डिस्पैच दो अलग-अलग स्थानों से किया जाएगा। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लिए डिस्पैच केंद्र पॉलिटेक्निक, धनबाद में होगा, जबकि चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के लिए चिरकुंडा में ही डिस्पैच की व्यवस्था की गई है।

    जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने यह भी बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतपेटियों के रंग-रोगन का कार्य जारी है। साथ ही बूथों के वर्गीकरण और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराई जा सके।