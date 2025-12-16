धनबाद में नगर निकाय चुनाव-2026 की तैयारी तेज, DMC और CNP के लिए मतगणना स्थल व डिस्पैच केंद्र तय

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड नगर निकाय चुनाव-2026 को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत धनबाद नगर निगम (DMC) और चिरकुंडा नगर परिषद (CNP) के चुनाव कराए जाएंगे। दोनों निकायों में निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के क्रम में मतगणना स्थल, डिस्पैच सेंटर, मतपेटियों का रंग-रोगन, बूथों का वर्गीकरण सहित अन्य आवश्यक कार्य प्रगति पर हैं। इसी क्रम में मतपेटियों के भंडारण के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक, धनबाद तथा बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के पुराने कार्यालय भवन को चिन्हित किया गया है। दोनों भवन एक-दूसरे के समीप स्थित हैं, जिससे सुरक्षा और संचालन में सहूलियत होगी। इसके अलावा पॉलिटेक्निक, धनबाद में ही मतगणना का कार्य भी संपन्न कराया जाएगा।

इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी मुकेश बाउरी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटा है। मतगणना स्थल पर निर्णय ले लिया गया है और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए मतपेटियों और मतपत्रों का डिस्पैच दो अलग-अलग स्थानों से किया जाएगा। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लिए डिस्पैच केंद्र पॉलिटेक्निक, धनबाद में होगा, जबकि चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के लिए चिरकुंडा में ही डिस्पैच की व्यवस्था की गई है।