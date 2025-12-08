Dhanbad Municipal Election को लेकर मारवाड़ी सम्मेलन का बड़ा निर्णय, वोट समीकरण पर पड़ेगा सीधा असर

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad News: झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। 30 मार्च, 2026 से पहले चुनाव संपन्न हो जाने की उम्मीद है। राज्य में इसके मद्देनजर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक रविवार को जिलाध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक की शुरुआत पवित्र ॐ मंत्र के उच्चारण से किया गया। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और नगर निगम चुनाव को लेकर निर्णायक रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया गया।





बैठक में संगठन को नई ऊर्जा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह सर्वसम्मति से तय किया गया कि प्रांत और प्रमंडल स्तर पर रिक्त हुए जिला स्तरीय पदों पर अध्यक्ष एवं महासचिव संगठन हित में अपने विवेक से नए पदाधिकारियों का मनोनयन किया जाएगा।

इसके अलावा धनबाद जिला में सदस्यता संख्या को 1000 से अधिक करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए युवा, महिलाएं, उद्यमी और व्यापारी वर्ग को जोड़ने के लिए एक विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा।



यही नहीं सामाजिक समरसता को बढ़ाने और समाजबंधुओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए बैठक में आगामी 25 दिसंबर को वेडलाक ग्रीन रिजार्ट में एक भव्य पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सम्मान समारोह, बच्चों के लिए विशेष मनोरंजक गतिविधियां और पारिवारिक संवाद पर आधारित कार्यक्रम शामिल होंगे।



वहीं बैठक के अंतिम में सभी पदाधिकारियों ने आगामी संभावित धनबाद नगर निगम चुनाव पर गहन विचार-विमर्श किया। जिसमें दृढ़ता से कहा कि अगर समाज एकजुट हो जाए तो उसकी शक्ति अपार हो जाती है।

इस विचार के साथ निर्णायक फैसला लिया गया कि महापौर और पार्षद पदों के लिए समाज द्वारा सर्वसम्मति से एक ही प्रत्याशी का समर्थन करने की रणनीति पर काम किया जाएगा। मारवाड़ी जिला सम्मेलन का यह निर्णय हार-जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।



बैठक में चेतन गोयनका, राजेश रिटोलिया, ललित कुमार झुनझुनवाला, सुरेश पोद्दार, राजेश अग्रवाल, राम विलास गोयल, विनय अग्रवाल समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे।