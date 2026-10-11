अंधेरे में डूबी आठ लेन सड़क हुई रोशन, त्योहारों से पहले शहर की लाइटें दुरुस्त करने में जुटा धनबाद नगर निगम

जागरण संवाददाता, धनबाद। अंधेरे में डूबे आठ लेन सड़क नगर निगम की विशेष टीम ने उजला कायम कर दिया। वहीं शहर के अन्य क्षेत्रों को भी तेजी से रौशन करने का काम टीम कर रही है। प्रतिदिन 10 हाई मास्ट लाइट व अन्य लाइटों को दुरूस्त करने का काम 15 टीम की ओर से किया जा रहा है।

शहर में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने और प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों और पूजा पंडालों के रास्तों पर लाइटों की मरम्मत और नई लाइटें लगाने का काम भी जारी है। सड़क एवं मार्ग मरम्मत के लिए वार्ड पर्यवेक्षकों और कनीय अभियंताओं की देखरेख में प्रमुख संपर्क मार्गों का निरीक्षण कर जरूरत के अनुसार गड्ढों की मरम्मत, सड़क समतलीकरण और सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं तालाबों के सर्वे का भी काम हो गया है।

नगर निगम की ओर से दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व को लेकर शहर में रोशनी, स्वच्छता, पेयजल और सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष प्रबंध शुरू किया गया है। चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान दुर्गा पूजा से पहले नगर निगम क्षेत्र के प्रमुख इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जाएगा। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण किया। पंडालों तक पहुंचने वाले सड़क का निरीक्षण भी किया गया।