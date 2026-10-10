पटना-धनबाद इंटरसिटी समेत चार ट्रेनों का कुमारधुबी स्टेशन पर ठहराव संभव, ऑपरेशनल व्यवहार्यता की चल रही जांच

संवाद सूत्र, चिरकुंडा: कुमारधुबी स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने के कगार पर है। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के निरंतर प्रयास से इस दिशा में एक बड़ी बाधा पार हो गई है।

भारतीय रेल ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि कुमारधुबी स्टेशन पर 4 महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के प्रस्ताव को ऑपरेशनल व्यवह्यता (Operational Feasibility) की जांच के लिए आगे भेज दिया गया है। रेलवे की भाषा में इसका मतलब है कि ठहराव की फाइल अब अंतिम चरण में है।

चार ट्रेनों के ठहराव का भेजा गया प्रस्ताव 1. 13331/32 - धनबाद - पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस 2. 18105/06 - राउरकेला - जयनगर एक्सप्रेस 3. 18119/20 - टाटा - जयनगर एक्सप्रेस 4. 13403/04 - रांची - भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस इन ट्रेनों के रुकने से कुमारधुबी, चिरकुंडा, निरसा और मैथन क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। पटना, जयनगर, भागलपुर और राउरकेला जाने वाले यात्रियों को अब धनबाद या आसनसोल नहीं जाना पड़ेगा।



सांसद कार्यालय के अनुसार, 'रेल सुविधा से बढ़ेगा कुमारधुबी का विकास' के संकल्प के साथ सांसद लगातार रेल मंत्रालय के संपर्क में थे। रेलवे बोर्ड द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आते ही बहुत जल्द कुमारधुबी स्टेशन में इन ट्रेनों के विधिवत ठहराव की घोषणा कर दी जाएगी।

कुमारधुबी स्टेशन में ट्रेनों के ठहराव को लेकर भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और वह हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सांसद ढुलू महतो के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया था और रेल मंत्री के द्वारा आश्वासन भी मिला था।