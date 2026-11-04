सांसद की 'फर्जी आईडी' और असली ठगी: धनबाद का शातिर गिरफ्तार, महाराष्ट्र तक फैले थे तार

जागरण संवाददाता, झरिया (धनबाद)। Fake Dhanbad MP Arrested: खुद को धनबाद का सांसद बताकर राजनीतिक रसूख का धौंस जमाने वाले भागा निवासी बबलू को पुणे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुणे के शिवाजीनगर निवासी एक कारोबारी से सामूहिक विवाह और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कराने के नाम पर 12 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने का आरोप है।

मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुणे क्राइम ब्रांच की टीम धनबाद पहुंची और जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के भागा में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुणे क्राइम ब्रांच के एसआईपीएस राहुल कोलपे के नेतृत्व में पहुंची टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है।

सांसद बनने का दावा कर कारोबारी को जाल में फंसाया पुलिस के अनुसार बबलू ने कारोबारी से संपर्क कर खुद को धनबाद का सांसद बताया था। उसने धनबाद में सामूहिक विवाह समेत कई बड़े सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कराने की योजना पेश की। राजनीतिक पहचान और प्रभाव का हवाला देकर कारोबारी का विश्वास जीत लिया।

इसके बाद कार्यक्रमों के आयोजन के नाम पर उससे धीरे-धीरे 12 लाख रुपये से अधिक की रकम वसूल ली। लंबे समय तक कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होने और रकम वापस नहीं मिलने पर कारोबारी को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उसने पुणे में प्राथमिकी दर्ज कराई।