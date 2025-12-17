Nitin Nabin: भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष से ढुलू महतो ने की मुलाकात, झारखंड के हालात पर की चर्चा

जागरण संवाददाता, धनबाद। सांसद ढुलु महतो ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार मुलाकात की। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और पार्टी संगठन की आगामी कार्ययोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान धनबाद के भाजपा सांसद ढुलु महतो ने झारखंड में संगठन की जमीनी हकीकत, कार्यकर्ताओं की भूमिका तथा जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों की जानकारी राष्ट्रीय नेतृत्व को दी। उन्होंने राज्य में भाजपा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा आपसी समन्वय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

नितिन नबीन ने झारखंड में पार्टी की स्थिति पर विस्तार से जानकारी ली और संगठनात्मक मजबूती के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, अनुशासन और समर्पण को पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताया। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि मजबूत संगठन और स्पष्ट रणनीति के साथ भाजपा झारखंड में बेहतर प्रदर्शन करेगी।