धनबाद के हरिणा बाजार में सांसद पुत्र और झामुमो नेता के बेटे के बीच वाहन विवाद, मचा हंगामा

संवाद सहयोगी, बरोरा (धनबाद)। धनबाद कोयलांचल में नेताओं से ज्यादा उनके पुत्रों की हनक देखने को मिल रही है। छोटी-छोटी बातों को प्रतिष्ठा का विषय बना लेने की प्रवृत्ति अब आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। ऐसी ही एक घटना शुक्रवार की शाम हरिणा बाजार में देखने को मिली, जहां वाहनों को रास्ता देने के विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया।

धनतेरस के अवसर पर हरिणा बाजार में शुक्रवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब धनबाद के सांसद ढुलू महतो और उनके भाई बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के पुत्रों की गाड़ी झामुमो नेता कारू यादव के पुत्र विनोद यादव की गाड़ी के आमने-सामने आ गई। दोनों पक्षों के वाहन चालक पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। देखते ही देखते सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई।

रास्ता देने को लेकर शुरू हुआ विवाद जल्द ही बहस और हंगामे में तब्दील हो गया। बाजार में मौजूद लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

पुलिस ने सांसद के पुत्र और भतीजे को जाम से बाहर निकाला, जबकि झामुमो नेता के पुत्र विनोद यादव को हिरासत में लेकर थाने ले गई। घटना ने एक बार फिर राजनीतिक रसूख और नेताओं के परिजनों के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के कारण कुछ देर तक बाजार में तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

जानकारी के अनुसार सांसद व विधायक पुत्रों की गाड़ी गोमो की ओर से आ रही थी, जबकि झामुमो नेता कारू यादव के पुत्र विनोद की गाड़ी हरिणा से गोमो की ओर जा रही थी। हरिणा बाजार स्थित हनुमान मंदिर के समीप दोनों गाड़ियां आमने-सामने आ गईं। धनतेरस के कारण बाजार में पहले से ही काफी भीड़ थी।