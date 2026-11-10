छठ महापर्व पर धनबाद बाजार समिति की साप्ताहिक बंदी रद, खरीदारी के लिए खुली रहेंगी दुकानें

जागरण संवाददाता, धनबाद। लोक आस्था के महान पर्व छठ को लेकर बाजार समिति ने अपनी साप्ताहिक बंदी रद्द कर दी है। अब छठ महापर्व पर बाजार समिति की तमाम दुकानें अन्य दिनों की भांति खुली रहेगी।

थोक व खुदरा कारोबारी के साथ आम लोग भी बाजार समिति से छठ पूजा की खरीदारी बिना किसी परेशानी के साथ कर सकेंगे। यह फैसला मंगलवार को बाजार समिति चेंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल महासचिव गौरव गर्ग ने संयुक्त रूप से लिया है।



उन्होंने बताया कि आमतौर पर साप्ताहिक नियम के अनुसार गुरुवार को धनबाद बाजार समिति की पूरी मंडी बंद रहती है लेकिन महापर्व की महत्ता और लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए चेंबर ने इस बार बड़ा फैसला लिया है।

इसके तहत आगामी गुरुवार को मंडी परिसर की सभी थोक और खुदरा दुकानें पूरी तरह खुली रहेंगी, ताकि किसी भी खरीदार को पूजन सामग्री जुटाने में कोई परेशानी न हो।



अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड के सुदूर जिलों से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी ग्राहक छठ पर्व की खरीदारी के लिए धनबाद की इस प्रमुख मंडी का रुख करते हैं।