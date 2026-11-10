बीसीसीएल में दो एचआर अधिकारियों का तबादला, राजीव कुमार ईजे तो पुष्यमित्रा कतरास भेजे गए

जागरण संवाददाता, धनबाद। Coal India: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) प्रबंधन ने मानव संसाधन (एचआर) संवर्ग के दो अधिकारियों का तबादला किया है। इस संबंध में सात नवंबर को कार्यालय आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



जारी आदेश के मुताबिक, सिजुआ एरिया में पदस्थापित मैनेजर (एचआर) राजीव कुमार का तबादला ईस्टर्न झरिया (ईजे) एरिया में किया गया है। वहीं, ईजे एरिया में कार्यरत असिस्टेंट मैनेजर (एचआर) पुष्यमित्रा को कतरास एरिया भेजा गया है।



आदेश में कहा गया है कि कार्यमुक्त होने के बाद दोनों अधिकारी संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद उन्हें आगे की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अधिकारियों को 13 नवंबर 2026 तक कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया गया है। यदि इस तिथि तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उन्हें 14 नवंबर से स्वतः कार्यमुक्त माना जाएगा।