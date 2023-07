रिश्ते के भाई-बहन में प्रेम प्रसंग, प्यार मुकम्मल न हुआ तो दोनों ने ट्रेन से कूदकर दी जान; क्षत-विक्षत मिले शव

धनबाद स्थित धोखरा हॉल्ट के पास बुधवार की सुबह युवक-युवती का जो क्षत-विक्षत शव मिला था उसकी शिनाख्त हो गई है। दोनोंं प्रेमी युगल बगल के पलानी पंचायत के एक गांव के थे। दोनों रिश्ते में भाई-बहन थे। इधर सब कुछ जानते हुए भी न तो पुलिस मुंह खोल रही है और ना ही दोनों के स्वजन। पलानी व आसपास के ग्रामीण भी मौन हैं।

रिश्ते के भाई-बहन में प्रेम प्रसंग, प्यार मुकम्मल न हुआ तो दोनों ने ट्रेन से कूदकर दी जान

जागरण संवाददाता, धनबाद: झारखंड के धनबाद स्थित धोखरा हॉल्ट के पास बुधवार की सुबह युवक-युवती का जो क्षत-विक्षत शव मिला था, उसकी शिनाख्त हो गई है। दोनोंं प्रेमी युगल बगल के पलानी पंचायत के एक गांव के थे। दोनों रिश्ते में भाई-बहन थे। इधर सब कुछ जानते हुए भी न तो पुलिस मुंह खोल रही है और ना ही दोनों के स्वजन। पलानी व आसपास के ग्रामीण भी मौन हैं। स्वजनों का दिल भी नहीं पिघल रहा है। यही कारण है कि दोनों का शव एसएनएमएमसीएच में तीन दिन से डीप फ्रिजर में पड़ा हुआ है। कोई भी शव की पहचान करने व शव लेने नहीं पहुंचा है। मजबूरन करना होगा दाह संस्कार पुलिस अब तक दोनों शवों को अज्ञात मान रही है। शनिवार को दोनों शवों के बरामदगी के 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। यदि शव लेने कोई नहीं पहुंचा तो इसके बाद पुलिस दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर देगी। पुलिस ने मृतकों की पहचान के लिए उनकी तस्वीर भी सार्वजनिक नहीं की है। भाई-बहन को आपस में हुआ प्यार सूत्रों के अनुसार भाई-बहन होने के कारण दोनों का आपस में विवाह नहीं हो सकता था। इस कारण, दोनोंं ने एक साथ ट्रेन से कटकर जान दे दी। संभवत: दोनों ने अल सुबह मौर्य एक्सप्रेस से कटकर जान दी थी। इधर, भाई-बहन होने के बावजूद दोनों में प्रेम संबंध होने और ट्रेन से कटकर जान देने से दोनों के स्वजन इतने नाराज हुए कि शव तक लेने अब तक नहीं पहुंचे। नतीजा, दोनों शवों का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया है। 72 घंटे बाद होगी आगे की कार्रवाई इधर, बलियापुर थानेदार एसके यादव ने बताया कि अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हुई है। सूचना मिली है कि दोनों पलानी के थे, पता लगाया जा रहा है। शनिवार को 72 घंटे पूरे होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

Edited By: Yashodhan Sharma