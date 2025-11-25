Dhanbad News: माफिया की तर्ज पर किन्नरों का वर्चस्व युद्ध, सड़क पर भिड़ंत, पुलिस परेशान
Dhanbad News: धनबाद में किन्नरों के दो गुटों में क्षेत्राधिकार को लेकर हिंसक झड़प हुई। सुनैना गुट के धरने के बाद लौटते समय हावड़ा मोटर के पास प्रतिद्वंद्वी गुट ने हमला कर दिया, जिसमें दो किन्नर घायल हो गईं। पुलिस ने मामला शांत कराया और घायलों को अस्पताल भेजा गया। दोनों गुटों में लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है।
जागरण संवाददाता, धनसार। कोयला कारोबार और रंगदारी वर्चस्व को लेकर चर्चित धनबाद अब किन्नरों के आपसी टकराव का गवाह बन रहा है। क्षेत्राधिकार को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया।
सुनैना किन्नर गुट ने प्रतिद्वंद्वी पक्ष पर हमले के विरोध में रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। पुलिस द्वारा समझा-बुझाकर धरना खत्म कराया गया, लेकिन वापस लौटते समय फिर विवाद भड़क गया।
धरना से लौटते वक्त हावड़ा मोटर के पास दो गुट आमने-सामने आ गए। इसी दौरान एक गुट के किन्नरों ने सुनैना गुट की दो किन्नरों पर हमला कर दिया, जिसमें उनके सिर फट गए और वे गंभीर रूप से घायल हो गईं।
घायल किन्नर साथियों के साथ धनसार थाना पहुंचीं, जहां से उन्हें इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच भेजा गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई। इस दौरान किन्नरों को समझान में पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
बताया जाता है कि दोनों गुटों के बीच सीमा और क्षेत्राधिकार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, यह टकराव पहले भी कई बार हिंसा का रूप ले चुका है।
धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने बताया कि फिलहाल मामले में लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलते ही पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी।
लगातार बढ़ते विवाद के कारण किन्नरों के इस संघर्ष पर शहर में चर्चा तेज हो गई है। लोग इसे धनबाद में किन्नरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई की बढ़ती नई कड़ी के रूप में देख रहे हैं।
