धनबाद थाना के सामने किशोर के अपहरण की आशंका पर बवाल, तीन लोगों की पिटाई; पुलिस बेखबर

संवाद सूत्र, धनबाद। धनबाद थाना के सामने मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तीन लोग एक किशोर को पीटते हुए कार में बैठाने की कोशिश करने लगे।

यह देखकर स्थानीय लोगों को किशोर के अपहरण की आशंका हुई। इसके बाद लोगों ने तीनों को घेर लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच मौका पाकर किशोर वहां से भाग निकला।

हालांकि, प्रारंभिक तौर पर पूरा मामला अपहरण के बजाय मोबाइल चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप के समीप सब्जी बाजार लगता है।

कार सवार तीनों लोगों का आरोप था कि किशोर ने उनका मोबाइल चोरी किया है। इसी आरोप में वे उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार पर 'भारत सरकार' लिखा हुआ था और उस पर बिहार का नंबर अंकित था। किशोर को मारपीट करते हुए जबरन कार में बैठाने की कोशिश किए जाने से स्थानीय लोगों को अपहरण की आशंका हुई।

लोगों ने तीनों को कथित अपहरणकर्ता समझकर उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान किशोर उनके चंगुल से छूटकर भाग निकला।

इधर, इस मामले में धनबाद थाना की पुलिस ने अनभिज्ञता जताई है। पुलिस का कहना है कि घटना की कोई जानकारी नहीं है और अब तक थाने में किसी ने लिखित शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है।

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