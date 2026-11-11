संवाद सहयोगी, कतरास (धनबाद)। कतरास शहर के पंचगढ़ी सिनेमा रोड काली मंदिर के सामने दिनेश भगत के रेनबो एजेंसी नामक हार्डवेयर दुकान में रात करीब साढ़े नौ बजे शार्ट सर्किट से आग लगने से 50 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गया। अग्निशमन की व्यवस्था नहीं रहने के कारण अपने आंखों के सामने दुकान को जलता देख वे फफक-फफक कर रो पड़े।

बेवश दुकानदार प्रशासन और आम लोगों से दुकान बचाने ने की गुहार लगाते रहे। आगजनी की खबर पाते ही आस पास के लोगों की भीड़ जुट गई। अगल-बगल के दुकानदारों ने अपने अपने स्तर से पानी डाल कर आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। पाए। इधर कतरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची।

इधर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने धनबाद अग्निशमन विभाग को घटना की जानकारी दी। 10:15 बजे दो दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने को लेकर प्रयास शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे के बाद आग पर काफी हदतक काबू पाया जा सका। दुकानदार दिनेश भगत ने बताया कि करीब नौ बजे दुकान बंद करके अपना घर पहुंचे थे। तभी कुछ देर बाद उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना मिली। जिसके दौड़े दौड़े आए तब तक आग बेकाबू हो चुका था।