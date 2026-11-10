छठ से पहले और बाद में चलेगी टाटा-छपरा स्पेशल ट्रेन, धनबाद होकर होगा परिचालन; बुकिंग शुरू

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर टाटा से छपरा के बीच छठ स्पेशल ट्रेन चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए एक फेरा छठ से पहले व दूसरा छठ के बाद लाएगी। इससे पर्व से पहले बिहार जाने और बीतने पर वापसी की राह आसान होगी।

इस ट्रेन में स्लीपर व सेकंड एसी के कोच जोड़े जाएंगे। टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। धनबाद से छपरा तक स्लीपर में 400 रुपये तथा सेकंड एसी का किराया 1470 रुपये चुकाना होगा। इन तिथियों में चलेगी - 08185 टाटा-छपरा स्पेशल 12 व 17 नवंबर को चलेगी। टाटा से शाम 6:10 पर खुल कर रात 8:55 पर बोकारो, 9:30 पर चंद्रपुरा तथा रात 10:40 पर धनबाद आगमन होगा। छपरा अगले दिन सुबह 10:30 पर पहुंचेगी।