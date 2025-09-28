Railway News: इस सप्ताह भी धनबाद नहीं आएगी झाड़ग्राम मेमू, फेस्टिव सीजन में यात्रियों को होगी परेशानी

धनबाद से कतरास, चंद्रपुरा, बोकारो व टाटा होकर झाड़ग्राम तक जानेवाली ट्रेन 14 दिनों से धनबाद के बदले बोकारो से झाड़ग्राम के बीच चल रही है। अब 29 सितंबर से पांच अक्टूबर तक झाड़ग्राम से बोकारो तक ही चलेगी और बाकारो से झाड़ग्राम लौट जाएगी।

जागरण संवाददाता, धनबाद। त्योहारी सीजन में भी यात्रियों की मुश्किल कम नहीं होगी। रेलवे ने धनबाद-झाड़ग्राम मेमू को इस सप्ताह भी बोकारो से चलाने की घोषणा की है।

बर्द्धमान-हटिया मेमू तीन व पांच अक्टूबर को बर्द्धमान से गोमो तक चलेगी और गोमो से ही बर्द्धमान लौटेगी। गोमो से हटिया के बीच दोनों ओर से रद रहेगी।

दक्षिण पूर्व रेल के आद्रा रेल मंडल में 29 सितंबर से पांच अक्टूबर तक नॉन इंटरलाकिंग के कारण ब्लॉक लिया जाएगा। इस वजह से अलग-अलग दिनों में ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

10 को हावड़ा-चक्रधरपुर एक्सप्रेस रद

वहीं, खड़गपुर मंडल के कोलाघाट स्टेशन पर नॉन इंटरलाकिंग के कारण दो से 13 अक्टूबर तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस दौरान हावड़ा से चक्रधरपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को रद रहेगी।

हावड़ा-चक्रधरपुर व बोकारो एक्सप्रेस एक ही रैक से चलती है। ऐसे में हावड़ा-बोकारो एक्सप्रेस के भी रद होने की संभावना है। हटिया से हावड़ा के बीच चलने वाली क्रियायोग एक्सप्रेस भी 10 को रद रहेगी।इस रेल मार्ग की कई ट्रेनें अलग-अलग दिनों में विलंब से चलाई जाएंगी।