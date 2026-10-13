धनबाद स्टेशन रोड में पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध पड़ा भारी, पति को अगवा कर दो जगह पीटा; चेन-नकदी लूटी

जागरण संवाददाता, धनबाद। स्टेशन रोड स्थित एक होटल में पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करना पति को महंगा पड़ गया। आरोप है कि आधा दर्जन से अधिक युवकों ने पहले पति के साथ मारपीट की, फिर उसे स्विफ्ट कार में जबरन बैठाकर पंपू तालाब के पास सुनसान जगह पर ले गए।

वहां लोहे की राड और डंडे से बेरहमी से पीटने के बाद आरोपित उसे पुराना बाजार पानी टंकी, तेतुलतल्ला ले गए और वहां भी जमकर पिटाई की। इसके बाद उसे लहूलुहान हालत में छोड़ दिया। आरोपित पति की सोने की चेन और जेब से 3500 रुपये भी छीन ले गए।

मामले में मनइटांड़ निवासी उमा देवी ने धनबाद थाना में शिकायत देकर आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। घटना 12 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे की बताई गई है। आवेदन के अनुसार, उमा देवी अपने पति पवन सिंह के साथ बाबूडीह स्थित बड़ी बहन के घर से लौट रही थी।

स्टेशन रोड स्थित हर हर महादेव होटल में दोनों छोले-भटूरे खाने के लिए रुके थे। इसी दौरान शोएब खान, तुबाई बनर्जी, शुभम साव उर्फ बबलू, राज साव उर्फ बिल्ली, आदिल खान और अन्य युवकों पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप है।