धनबाद के होटल में रईसजादों का तांडव, बाउंसरों से मारपीट के बाद दिखाई धौंस; 5 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, धनबाद/धनसार। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के धनसार चौक स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में शुक्रवार की देर रात जमकर हंगामा हुआ। म्यूजिक और डांस की महफिल के बीच रईसजादों के दो गुट आपस में भिड़ गए।

देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। बीचबचाव करने पहुंचे होटल के बाउंसरों को भी उनके गुस्से का सामना करना पड़ा। आरोप है कि हंगामा कर रहे लोगों ने बाउंसरों के साथ भी हाथापाई की। हालात बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।