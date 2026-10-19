धनबाद के होटल में बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच खूनी संघर्ष, मारपीट में एक युवक की मौत

जागरण संवाददाता, धनबाद। शहर के नावाडीह स्थित होटल पाम इन में रविवार-सोमवार की मध्य रात जन्मदिन की एक पार्टी के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। एक युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान झरिया निवासी अभिजीत कुमार सिंह के रूप में हुई है।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार की रात 12 बजे जन्मदिन मनाने के लिए धनबाद थाना क्षेत्र के नावाडीह के होटल में शुभम सिंह अपने दोस्तों के साथ पहुंचा था। इस पार्टी में अभिजीत कुमार सिंह भी शामिल था। सोमवार को अभिजीत का भी जन्मदिन था।