    Jagran Vimarsh@Jharkhand: 25 साल की नींव, समृद्ध झारखंड का सपना... आज धनबाद में दिग्गज करेंगे विमर्श

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:38 AM (IST)

    Jharkhand@25: Jagran Vimarshः दैनिक जागरण की ओर से झारखंड के विकास पर एक विमर्श का आयोजन किया जा रहा है। धनबाद में होने वाले इस कार्यक्रम में राज्य के ...और पढ़ें

    झारखंड के 25 वर्ष होने पर धनबाद में जागरण विमर्श।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Hosts Jagran Vimarshः15 नवंबर, 2000 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बनने वाला झारखंड अब युवा हो चुका है। यह प्रदेश का रजत जयंती वर्ष है। बीते वर्षों में झारखंड ने विकास की लंबी यात्रा तय की है, मगर अभी आगे मंजिलें हैं, जहां पहुंचना है। इसलिए दैनिक जागरण की ओर से बुधवार, 24 दिसंबर को विमर्श का आयोजन किया गया है। इसमें राज्य के विशिष्ट जन प्रदेश के उत्थान के लिए दिशा तय करेंगे।

    धनबाद के होटल रेडिशन में सुबह 11 बजे जागरण विमर्श का शुभारंभ होगा। किसी भी राज्य के विकास के लिए मजबूत औद्योगिक संरचना, आधी आबादी का उत्थान, स्वास्थ्य सुविधा, कला-संस्कृति व खेल, कृषि, रोजगार, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकी शैक्षिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

    जागरण विमर्श में अलग-अलग सत्रों में इन विषयों पर चर्चा होगी। उपलब्धियों से आगे चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग तलाशा जाएगा। अपना झारखंड विकास के रास्ते की अड़चनों को कैसे दूर करें, इसकी दिशा तय की जाएगी। 
    दैनिक जागरण ने झारखंड की विकास यात्रा को निरंतर देखा है। अपने अभियान एवं सात सरोकारों के माध्यम से विकास का वाहक भी बना है।

    जागरण के सात सरोकार सुशिक्षित समाज, नारी सशक्तीकरण, गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियोजन, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ समाज हैं। ये समाज के आधारभूत ढांचे की बुनियाद हैं, समृद्धि के स्तंभ भी। समाज सुशिक्षित हो, स्वस्थ हो, नारी सशक्त हो, गरीबी दूर हो, जन को रोजगार मिले, इन विषयों को दैनिक जागरण हमेशा उठाता रहा है। 

    प्रथम सत्र : झारखंड में भविष्य की औद्योगिक संभावनाएं

    इस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, धनबाद के सांसद ढुलू महतो, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक अरूप  चटर्जी, धनबाद विधायक राज सिन्हा, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, ओएनजीसी के एसेट प्रबंधक टीआर उन्नीकृष्णन प्रदेश की विकास यात्रा पर रोशनी डालते हुए भविष्य की संभावनाओं पर बात करेंगे। 

    द्वितीय सत्र : नारी सशक्तीकरण, शिक्षा और रोजगार

    इसमें बोकारो विधायक श्वेता सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, झरिया विधायक रागिनी सिंह व जमुआ विधायक मंजू कुमारी अपनी बात रखेंगी। 

    तृतीय सत्र : स्वास्थ्य व्यवस्था का अवलोकन और भविष्य में संभावनाएं  

    इस सत्र में स्वास्थ्य मंत्री डा. इरफान अंसारी, नेशनल हेल्थ मिशन के शशि प्रकाश झा, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो बात रखेंगे। इसी सत्र में आर्ट फिल्म, खेल की वर्तमान स्थिति और झारखंड में उसके भविष्य पर भी चर्चा होगी। इसमें शूटिंग प्लेयर एंजला सिंह, प्रख्यात साहित्यकार नीलोत्पल  मृणाल, शारदा गिरि अपनी बात रखेंगी।

    चतुर्थ सत्र : विकसित झारखंड में शिक्षण संस्थानों की भूमिका 

    इस सत्र में आइआइटी आइएसएम के उपनिदेशक प्रो धीरज सिंह, बीआइटी निदेशक डा. पंकज राय, बीबीएमकेयू के कुलपति राम कुमार सिंह, धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह, सिंफर निदेशक अरविंद कुमार मिश्रा अपनी बात रखेंगे।