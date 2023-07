Dhanbad: हार्डवेयर व्यवसायी ने अपनी ही दुकान में फांसी लगाकर दी जान, इलाके में फैली सनसनी

धनबाद जिले के बरटांड़ बस स्टैंड के समीप स्थित भवानी हार्डवेयर दुकान के संचालक 34 वर्षीय निर्मल कुमार ने फंदे से झूल कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना दोपहर के लगभग एक बजे की है। निर्मल ने दुकान का शटर हल्का खोल रखा था और अंदर लटक कर अपनी जान दे दी।

हार्डवेयर व्यवसायी ने अपनी ही दुकान में फांसी लगाकर दी जान, इलाके में फैली सनसनी

