    Dhanbad Gas Leak: केंदुआडीह में दो की मौत के बाद जागा प्रशासन, माइंस एक्ट के तहत होगी जांच, डीसी ने तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

    By Ravi Shankar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव के कारण दो लोगों की जान चली गई, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। डीसी ने माइंस एक्ट के तहत जांच के आ ...और पढ़ें

    अधिकारियों के साथ बैठक करते धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। बीसीसीएल की केंदुआडीह कोलियरी क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव से दो महिलाओं की मौत के बाद धनबाद जिला प्रशासन जागा है। बुधवार को गैस रिसाव के बाद केंदुआडीह कोलियरी के पास स्थित राजपूत बस्ती में अफरा-तफरी मच गई थी। एक हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंदुआडीह के विभिन्न बस्तियों में जहरीली गैस रिसाव मामले को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभागार में बीसीसीएल, डीजीएमएस, स्वास्थ विभाग, आपदा विभाग तथा जेआरडीए की टीम के साथ बैठक की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घटना की विस्तृत चर्चा की गई। जहरीली गैस रिसाव के कारण, रोकथाम के उपाय, प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह तत्काल शिफ्ट करने, घटना में हुए मृत्यु पर लापरवाही पर कार्रवाई करने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई।

    बीसीसीएल प्रबंधन व संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी

    उपायुक्त ने कहा कि घटना के पश्चात बीसीसीएल, जिला प्रशासन, स्थानीय थाना द्वारा संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया गया। किन्तु प्रारंभिक सूचना व क्षेत्रीय निरीक्षण में पाया गया कि राहत एवं बचाव कार्य में समुचित तत्परता का अभाव परिलक्षित हुआ। बीसीसीएल प्रबंधन एवं संबंधित एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय का अभाव देखा गया।

    पांच सदस्यीय टीम करेगी जांच

    उपायुक्त ने परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए घटना की वस्तुस्थिति ज्ञात करने, उत्तरदायित्य निर्धारण करने तथा भविष्य हेतु सुधारात्मक उपाय सुझाने के निमित्त जांच समिति का गठन किया है। जांच टीम में पांच सदस्य शामिल हैं। अपर समाहर्ता विनोद कुमार के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी तीन दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपेगी।

    डीसी ने बताया कि जांच टीम काे निर्देश दिया गया है कि क्रमवार सभी घटना की जांच हो और पता लगाया जाए कि किसकी लापरवाही से लोगों की जान गई है। जांच के उपरांत जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

    टेंट सिटी बनाने का दिया निर्देश

    इसके अलावा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को तत्काल कही दूसरे जगह शिफ्ट की जाएगी। इसके लिए उपायुक्त आदित्य रंजन ने एरिया जीएम बीसीसीएल को तत्काल टेंट सिटी निर्माण करने हेतु निर्देशित किया जिसमें ठंड से बचने, पीने का पानी, खाना, बिजली शौचालय की व्यवस्था होगी। साथ हीं 24 घंटे एम्बुलेंस और डाक्टर की व्यवस्था करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

    बीसीसीएल की टीम भी कैंप करेगी, साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार, सिविल सर्जन डा आलोक विश्वकर्मा, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी संजय झा, महाप्रबंधक, पीबी एरिया, बीसीसीएल, महाप्रबंधक (सुरक्षा), बीसीसीएल, महाप्रबंधक (रेस्क्यू), बीसीसीएल, समेत डीजीएमएस, स्वास्थ विभाग, आपदा विभाग तथा जेआरडीए की टीम मौजूद रही।