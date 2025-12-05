Dhanbad Gas Leak पर भड़के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, तकनीकी चूक के लिए बीसीसीएल व डीजीएमएस को घेरा

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Gas Leakझारखंड प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य और धनबाद नगर निगम के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने केंदुआ में हुए जहरीली गैस रिसाव स्थल का गुरुवार को दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और बीसीसीएल तथा जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे राहत, बचाव और सुरक्षा कार्याें की जानकारी ली।



अग्रवाल ने पूरी घटना की लेकर बीसीसीएल और डीजीएमएस प्रबंधन को जिम्मेवार बताया। उन्होंने बीसीसीएल को जहां लापरवाह करार दिया, वहीं डीजीएमएस को बकवास बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीयकरण के बाद से खदानों का संचालन के दौरान एक हवा चानक हुआ करता था। जहां से खदान के अंदर की गैसों का बाहर निकाला जाता था। घटना स्थल के पास भी एक हवा चानक था, जिसे बंद कर दिया गया।

इसके अलावा कोयला निकालने के बाद बालू भराई की जाती थी, यह भी बंद कर दी गई है और जो मुहाने थे उसे भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में जहरीली गैस जहां-तहां से निकल रही है। एक बार फिर से वहीं गलती बीसीसीएल और डीजीएमएस कर रही है।