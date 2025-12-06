Language
    जहरीली गैस से दो महिला की माैत पर Coal Ministry का बड़ा एक्शन, महाप्रबंधक निलंबित; बीसीसीएल करेगी सुरक्षा मानकों की समीक्षा

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:22 AM (IST)

    Dhanbad Gas Leak: धनबाद में गैस रिसाव से दो महिलाओं की मृत्यु के बाद, कोयला मंत्रालय ने बीसीसीएल के पुटकी एरिया के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया है। म ...और पढ़ें

    जहरीली गैस प्रभावित क्षेत्र में महिला से घटना की जानकारी लेते बीसीसीएल के अधिकारी।

    जागरण संवाददाता : धनबाद। coal ministry Action: बीसीसीएल की केंदुआडीह कोलियरी क्षेत्र की राजपूत बस्ती में जहरीली गैस रिसाव के बाद राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। कोयला मंत्रालय, बीसीसीएल एवं धनबाद जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में त्वरित राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की टीम लगातार मानिटरिंग कर रही है, ताकि जान–माल की और क्षति न हो।

    इस बीच, दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनकी मौत का कारण गैस रिसाव बताया जा रहा है। प्रबंधन स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुटकी एरिया के जीएम गणेश चंद्र शाह को निलंबित कर दिया गया है। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के कोयला सचिव विक्रम देव दत्त के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। उनका तबादला नहीं किया गया है और वे पुटकी में रहकर ही विभागीय कार्यों की निगरानी करेंगे। इसकी पुष्टि बीसीसीएल के वरीय अधिकारी ने की।

    वहीं, एरिया प्रशासन में फेरबदल करते हुए मुख्यालय में पदस्थापित महाप्रबंधक जी महेता को पुटकी–बलिहारी एरिया का नया महाप्रबंधक बनाया गया है। इस बदलाव की पुष्टि बीसीसीएल के वरीय निदेशक ने की है। इसके अलावा, अन्य पांच जीएम को भी इस क्षेत्र में तैनात किया गया है, ताकि राहत कार्य में तेजी लाई जा सके और स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण बनाया जा सके।

    बीसीसीएल में अब तक 28 गैस प्रभावित लोगों का इलाज किया जा चुका है साथी बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि हर संभव सहायता दिए जाएंगे गैस रिसाव को लेकर आईएसएम आईआईटी और सैंपल के वैज्ञानिकों की भी मदद ली जा रही है । उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष टीम भी गठित की गई है। और तेंदुआ क्षेत्र में नजर भी रखी जा रही है।