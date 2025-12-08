Dhanbad Gas Leak: मस्जिद मोहल्ला के लोगों ने चूना छिड़काव का किया विरोध, BCCL के खिलाफ फूटा गुस्सा

जागरण संवाददाता, धनबाद। केंदुआ में फैले जहरीली गैस कांड के छठवें दिन बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से प्रभावित इलाके में चूना छिड़काव करने के लिए टीम पहुंची थी। लोगों ने इस कार्य का विरोध कर दिया। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण छिड़काव टीम को वापस जाना पड़ा।

इधर स्थानीय ग्रामीण मो. कमरुद्दीन ने बताया कि बस्ती को स्थानांतरित करने के लिए पूर्व में भूली में बसाने की योजना बनी थी। इसके लिए सभी को कार्ड भी जारी किया गया था। 12 साल पहले एरिया कार्यालय में सभी की तस्वीर ली गई थी। कार्ड बनाया गया। फॉर्म भी भराया गया था। इसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। जस की तस स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल ने भूली में जमीन देने ओर सहमत हुए, लेकिन हुआ कुछ नहीं।