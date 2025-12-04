Language
    Dhanbad Gas Leak: बीसीसीएल पर लापरवाही का आरोप, प्रभावितों ने मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर धनबाद-रांची रोड किया जाम

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:02 AM (IST)

    Dhanbad Gas Leak: धनबाद में गैस रिसाव से पीड़ित लोग बीसीसीएल के खिलाफ मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। उन्होंने धनबाद-बोकारो-रांची म ...और पढ़ें

    गैस रिसाव के विरोध में केंदुआ में सड़क जाम करते लोग।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Gas Leak: बीसीसीएल की केंदुआडीह कोलियरी से बुधवार को हुए गैस रिसाव की घटना के विरोध में गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। राजपूत बस्ती के प्रभावित ग्रामीणों ने केंदुआ गंसाडीह मोड़ के समीप धनबाद-बोकारो-रांची मुख्य सड़क को जाम कर दिया। जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया।

    लोगों का आरोप है कि बीसीसीएल की केंदुआडीह कोलियरी से जहरीली गैस का लगातार रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से बुधवार को राजपूत बस्ती में बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए। गैस की चपेट में आने से एक हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक तेज दुर्गंधयुक्त गैस फैलने लगी, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और उलझन की स्थिति बनने लगी।

    गुस्साए लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक महिला के परिजनों को उचित मुआवजा देने, सभी प्रभावित परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने और सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक प्रशासन और कंपनी प्रबंधन इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

    सूचना पाकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि लिखित आश्वासन की मांग पर अभी बातचीत जारी है। सड़क जाम के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना ने एक बार फिर कोयला क्षेत्र में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।