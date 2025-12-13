Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरवाअड्डा फल मंडी के पास कचरे की ढेर में लगी आग, सैकड़ों कैरेट फल जलकर खाक; व्यापारियों को भारी नुकसान

    By Sumit Raj AroraEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    धनबाद के बरवाअड्डा फल मंडी के पास कचरे के ढेर में आग लगने से सैकड़ों कैरेट फल जलकर खाक हो गए। इस घटना में व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने क ...और पढ़ें

    Hero Image

    कचरे के ढेर में लगी आग

    जागरण संवाददाता, झरिया। बरवाअड्डा स्थित कृषि बाजार समिति के फल मंडी के समीप बने कचरा डंप में शनिवार की सुबह असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। सुबह-सुबह लगी आग ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। 

    कचरे में पड़े प्लास्टिक, सड़े-गले फल और लकड़ी के अवशेषों के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। मौजूद लोगों ने बताया कि आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं और घना धुआं फैलने से आसपास के दुकानदारों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सैकड़ों कैरेट फल आग की चपेट में 

    फल मंडी में रखे सैकड़ों कैरेट फल आग की चपेट में आ गए, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। कई दुकानदारों ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें सामान हटाने तक का मौका नहीं मिल सका। 

    WhatsApp Image 2025-12-13 at 12.39.14 PM

    घटना की सूचना मिलते ही कृषि बाजार समिति के सचिव विपुल कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 

    आग बुझाने में लगभग दो घंटे का समय लगा

    दमकल कर्मियों को आग बुझाने में लगभग दो घंटे का समय लगा। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन आर्थिक नुकसान काफी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे पहले भी कई बार आग की घटना हो चुकी है। 

    WhatsApp Image 2025-12-13 at 12.39.14 PM (1)

    कृषि बाजार समिति के सचिव विपुल कुमार ने कहा कई बाद फल मंडी के व्यापारियों को कई बाद कैरेट हटाने को बोला गया है इससे बावजूद फल मंडी के व्यापारियों द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है।