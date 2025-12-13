बरवाअड्डा फल मंडी के पास कचरे की ढेर में लगी आग, सैकड़ों कैरेट फल जलकर खाक; व्यापारियों को भारी नुकसान

जागरण संवाददाता, झरिया। बरवाअड्डा स्थित कृषि बाजार समिति के फल मंडी के समीप बने कचरा डंप में शनिवार की सुबह असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। सुबह-सुबह लगी आग ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। कचरे में पड़े प्लास्टिक, सड़े-गले फल और लकड़ी के अवशेषों के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। मौजूद लोगों ने बताया कि आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं और घना धुआं फैलने से आसपास के दुकानदारों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सैकड़ों कैरेट फल आग की चपेट में फल मंडी में रखे सैकड़ों कैरेट फल आग की चपेट में आ गए, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। कई दुकानदारों ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें सामान हटाने तक का मौका नहीं मिल सका।

घटना की सूचना मिलते ही कृषि बाजार समिति के सचिव विपुल कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

आग बुझाने में लगभग दो घंटे का समय लगा दमकल कर्मियों को आग बुझाने में लगभग दो घंटे का समय लगा। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन आर्थिक नुकसान काफी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे पहले भी कई बार आग की घटना हो चुकी है।