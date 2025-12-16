Language
    Dhanbad News: टुंडी में नकली अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, 10 लाख की शराब जब्त; मुख्य आरोपी फरार

    By Balwant Kumar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:46 PM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद के टुंडी में नकली अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 10 लाख रुपये की शराब जब्त की है, जबकि मुख्य आरोपी फर ...और पढ़ें

    अवैध शराब फैक्ट्री से बरामद सामान।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। उत्पाद विभाग ने टुंडी थाना क्षेत्र के मनियाडीह अंतर्गत पारटांड जीतपुर में अवैध रूप से संचालित नकली अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मंगलवार को धनबाद और गिरिडीह जिला उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने छापामारी कर करीब 10 लाख रुपये मूल्य की नकली शराब और कच्चा माल बरामद किया। कार्रवाई के दौरान 50 गैलन स्प्रिट, 20 पेटी निर्मित अंग्रेजी शराब, शराब बनाने के उपकरण, खाली बोतलें और अन्य सामग्री जब्त की गई।

    हालांकि, छापामारी की भनक लगते ही अवैध मिनी फैक्ट्री का संचालन कर रहे डब्ल्यू मंडल और टीकाराम टुडू मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि टीकाराम टुडू के घर में ही नकली शराब बनाने की पूरी व्यवस्था की गई थी। एक बड़े टैंक में एक हजार लीटर से अधिक तैयार शराब और स्प्रिट को रखा गया था, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा विभिन्न नामी ब्रांड की बोतलों में भरी नकली शराब को जब्त किया गया।

    उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि मनियाडीह के पारटांड जीतपुर इलाके में लंबे समय से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का निर्माण और सप्लाई की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद धनबाद और गिरिडीह की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापामारी की और मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया।

    छापामारी टीम में धनबाद उत्पाद विभाग के जाय हेम्ब्रम, जितेंद्र कुमार और कुलदीप कुमार, जबकि गिरिडीह से कुमार महेंद्र देवगम और मनीष कुमार शामिल थे।

    फरार डब्ल्यू मंडल पर दर्जन भर केस

    उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर कुमार सत्येंद्र ने बताया कि डब्ल्यू मंडल पर केवल उत्पाद विभाग में ही अब तक 11 प्राथमिकी दर्ज हैं। मंगलवार की कार्रवाई के बाद उसके खिलाफ 12वीं प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा धनबाद और गिरिडीह जिले के विभिन्न थानों में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि मंडल और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है।