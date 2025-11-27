Dhanbad में मार्निंग वाक से लौटते ही उत्पाद विभाग के क्लर्क की मौत, ठंड में दिल का खतरा बढ़ा

जागरण संवाददाता, धनबाद। उत्पाद विभाग धनबाद में कार्यरत क्लर्क विकास तिवा (35) का गुरुवार सुबह अचानक निधन हो गया। बताया गया कि वे सुबह मार्निंग वाक के लिए निकले थे और घर लौटने के कुछ ही देर बाद अचानक तबीयत बिगड़ने लगी।

परिजनों द्वारा तत्काल जानकारी दिए जाने के बाद सहयोगियों ने उन्हें पहले एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से स्थिति गंभीर होने पर एसएनएमएमसीएच रेफर किया गया। वहां डाक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया



जानकारी के अनुसार, विकास तिवा वाक से लौटकर घर में बादाम खाए और पानी पिया। इसके बाद उनकी सांस तेज चलने लगी और अचानक हालत बिगड़ गई। वर्ष 2017 से धनबाद उत्पाद विभाग में उनकी पदस्थापना थी। वे मूल रूप से चाईबासा ( ChaiBasa Resident Death) के रहने वाले थे।

वर्तमान में बिजली कार्यालय के पीछे बने सरकारी क्वार्टर में पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ रह रहे थे। उनके असामयिक निधन से विभाग में शोक की लहर है। इस घटना को लेकर ठंड के कारण हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कारण स्पष्ट होगा।



चिकित्सकों की मानें तो ठंड के दिनों में शरीर अचानक तापमान के संपर्क में आने से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में तेजी से बदलाव होता है, जिससे हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए विशेषज्ञ सुबह बहुत अधिक ठंड में तुरंत वाक शुरू करने से बचने, 10-15 मिनट हल्की वार्मअप एक्सरसाइज, चाय/गर्म पानी या गुनगुना पानी पीकर वॉक शुरू करने की सलाह देते हैं।