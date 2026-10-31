Cyclone Arnab का धनबाद से बोकारो तक कहर, एक की मौत; कई घर क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, धनबाद/ललपनिया। Cyclone Arnab चक्रवात अर्नब का धनबाद-बोकारो में काफी असर हुआ है। एक की मौत गई जबकि कई मकान तबाह हो गए। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आमाघाटा में एक कच्चे मकान की जर्जर दीवार भरभराकर गिर गई। इसकी चपेट में आने से मलबे में दबकर 66 वर्षीय सुकर कर्मकार की मौत हो गई।

घटना गुरुवार सुबह करीब 9:30 से 10 बजे के बीच की है। मृतक के पुत्र मनोज कर्मकार ने सरायढेला थाना की पुलिस को दिए बयान में बताया है कि चक्रवात के दौरान तेज हवा चल रही थी। इसी बीच उनके पिता घर से मवेशियों को बांधने के लिए निकले थे। तभी अचानक कच्चे मकान की पुरानी और जर्जर दीवार गिर गई। इसकी चपेट में आने से उनके पिता मलबे में दब गए। आवाज सुनकर परिवार के लोग आसपास की लोगों की मदद से उन्हें मलबे से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें एसएनएमएमसीएच ले गए। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरायढेला थाना की पुलिस मृतक के पुत्र के बयान को संबंधित थाना भेज दी है।

गोमिया में बारिश से भरभराकर गिरा कच्चा मकान, बाल-बाल बचा परिवार बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड की पंचमो पंचायत के रविदास टोला में लगातार हो रही बारिश के कारण गुरुवार देर रात एक कच्चा मिट्टी और खपरैल का मकान भरभराकर गिर गया।

गनीमत रही कि हादसे के समय घर के अंदर मौजूद परिवार के सभी सदस्यों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। हालांकि, घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन समेत अन्य घरेलू सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है।