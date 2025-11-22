Dhanbad News: पैड का लालच बना मौत का फंदा, ईडी की छापेमारी से निरसा के कोयला कारोबारी अंडरग्राउंड

रामजी यादव, मैथन (धनबाद)। अवैध कोयला कारोबार में अधिक पैसे कमाने की भूख ने ईडी की चपेट में आए कोयला कारोबारियों के लिए गर्दन की फांस बन गई। बात करें निरसा क्षेत्र के तीन कोयला कारोबारी रमेश गोप, बिनोद महतो व अरविंद सिंह की तो शुरू से ही इनका कारोबार निरसा व झारखंड में ही सिमित रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये लोग कोयला के कारोबार से जुड़कर अच्छी खासी कमाई भी कर रहे थे। मगर अधिक पैसे कमाने के चक्कर में इनलोगों ने पश्चिम बंगाल में अपना कारोबार को फैला दिया। चिरकुंडा निवासी बिनोद महतो सबसे पहले दुर्गापुर के चर्चित अवैध कोयला कारोबारी लोकेश सिंह के संपर्क में आया और उसके पैड के कारोबार से जुड़ गया। झारखंड के झरिया, कतरास, निरसा, बेरमो, रामगढ़ आदि क्षेत्रों से कोयला लेकर आने वाले वाहनों को झारखंड के सीमा क्षेत्र से पश्चिम बंगाल के बुदबुद तक पैड के सहारे सुरक्षित पार कराने का जिम्मा लेने लगा। ट्रकों में वैध कोयला हो या अवैध। बिना पैड लिए बंगाल में सुरक्षित पार नहीं हो सकता था। झारखंड व पश्चिम बंगाल के सीमा क्षेत्र के डिबूडीह चेकपोस्ट के पास झारखंड से आनेवाले कोयला लदे ट्रकों को रोक लिया जाता था।

वहां बने कार्यालय से ट्रकों को पैड जारी किया जाता था। एक पैड के नाम पर अवैध कोयला लदे ट्रक से 25 से 30 हजार, हार्डकोक कोयला लदे ट्रक से 10 से 14 हजार, एक नंबर कोयला लदे ट्रक से 25 सौ रुपये की वसूली की जाती थी।

पैड के धंधे से कमाई होने वाला पैसा लोकेश सिंह के पास पहुंचता था। बिनोद को इसके एवज में प्रति ट्रक पांच हजार रुपये कमीशन मिलता था। बिनोद इस पैड के धंधे से जुड़कर करोड़ों रुपये की कमाई की। हाल में ही वह इस धंधे को छोड़ दिया था। उसके जगह पर निरसा के रमेश गोप ने कमान संभाल लिया था। लोकेश सिंह के आशीर्वाद से वह भी पैड के इस धंधे से प्रतिमाह अच्छी खासी कमाई करने लगा था।

लोकेश का बंगाल के प्रशासनिक महकमा में अच्छी पकड़ होने से पैड का यह कारोबार बेरोकटोक चल रहा था। पैड के नाम पर कोयला लदे ट्रकों से अवैध वसूली करने की शिकायत बंगाल के विपक्षी पार्टियों के नेताओं व कोयला कारोबारियों ने ईडी से की थी।

नतीजन, शुक्रवार ने ईडी ने पैड व बंगाल के अवैध कोयला कारोबार से जुड़े निरसा क्षेत्र के रमेश गोप, बिनोद महतो, अरविंद सिंह के अलावे धनबाद व दुर्गापुर के कई लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। अवैध कोयले के कारोबार से जुड़े कई दस्तावेज व नकद रुपये भी जब्त कर साथ ले गए। ईडी की टीम कई कारोबारियों को अपने साथ ले जाकर कोयले के अवैध कारोबार से होने वाली कमाई के बारे में पता लगा रही है। ईडी पैड के कारोबार से जुड़े बराकर के शशि यादव व कुल्टी के संजय साव की तलाश कर रही है।

ईडी के डर से भूमिगत हो गए अवैध कोयला के कारोबारी शुक्रवार की सुबह जैसे की ईडी की टीम ने निरसा क्षेत्र में दबिश दी तो इसकी चर्चा क्षेत्र में तेजी फैल गई। अवैध कोयला के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। वे लोग भूमिगत हो गए। अपने-अपने भट्ठों से कोयला लदे ट्रकों को निकलवा कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया।