दुर्गोत्सव की धूम: कहीं फिल्म शोले का सेट तो कहीं घड़ों से बना पंडाल, लागत जानकर हो जाएंगे हैरान

एक से एक भव्य पंडाल और उनमें विराजी मां व भव्य विद्युत सज्जा पूरे शहर को अलौकिक आभा से भर रही है। पंडालों के अंदर की आंतरिक सज्जा भी मन मोह रही है। हर पंडाल कोई न कोई संदेश भी दे रहा है।

जागरण संवाददाता, धनबाद। दुर्गोत्सव की धनबाद में धूम मची है। दरबार के पट खुल गए हैं, भीड़ उमड़ रही है।

सरायढेला स्टील गेट

विक्टोरिया मेमोरियल की तर्ज पर बना पंडाल।

धनबाद के सरायढेला में सजे महामाई के दरबार में दूर-दूर से भक्त आते हैं। यहां इस बार कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की तर्ज पर पंडाल बना है।

पीले कपड़े व थर्माकोल से बने पंडाल को देखने सप्तमी में देर रात तक भीड़ लगी रही। इसे 17.50 लाख की लागत से बनाया गया है। पास के मैदान में मेला भी लगा है।

झारखंड मैदान में मिट्टी के घड़े से बना पंडाल

मिट्टी के घड़े से बना पंडाल।

धनबाद के प्रमुख दुर्गापूजा पंडाल में शुमार झारखंड मैदान में सत्यम शिवम सुंदरम कमेटी ने इस बार मिट्टी के घड़ों का प्रयोग कर पंडाल निर्माण किया। इसे रंग बिरंगी लाइटिंग ने और भव्यता दी।

पंडाल 16.50 लाख की लागत से बना यह पंडाल घड़े की महत्ता को दर्शा रहा, संदेश दे रहा कि हम अपनी परंपराओं से जुड़ें। कला का सम्मान करें।

न्यू स्टेशन कॉलोनी में कृष्ण लीला

कृष्ण लीला पर आधारित पंडाल।

स्टेशन के समीप न्यू स्टेशन कॉलोनी के पूजा पंडाल में पूजा पंडाल के अंदर व बाहर श्रीकृष्ण लीला के दृश्य दर्शाए गए हैं। पंडाल पहुंचते ही भगवान श्रीकृष्ण रथ पर विराजमान दिखते हैं। इस पंडाल का बजट 6.50 लाख रुपये है।