    Dhanbad News: आज से निर्धारित रूट पर चलेंगे वाहन, भीड़ पर नियंत्रण के लिए 8000 पुलिसकर्मियों की लगी ड्यूटी

    By Niraj Duby Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:36 AM (IST)

    दुर्गा पूजा के मौके पर धनबाद में ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के रूट में बदलाव किए हैं। रविवार से लागू हुए इन नियमों के तहत शहर में कई जगहों पर नो-एंट्री और वन-वे व्यवस्था लागू की गई है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी जबकि बसों के रूट भी बदले गए हैं। शहर में कई स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त करेगी।

    आज से निर्धारित रूट पर चलेंगे वाहन, भीड़ पर नियंत्रण के लिए आठ हजार पुलिसकर्मियों की लगी ड्यूटी

    जागरण संवाददाता, धनबाद। दुर्गा पूजा के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने यात्री व प्राइवेट वाहन चालकों के लिए जो रूट तय किए हैं, उसी आधार पर अब वाहन चलेंगे। रविवार से नियम लागू कर दिया गया है। हालांकि भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस कुछ घंटों के लिए रूट में परिवर्तन भी कर सकती है।

    पूजा के षष्टी 28 सितंबर से 2 अक्टूबर विजयादशमी तक शहर की कई सड़कों पर नो-एंट्री व वन-वे व्यवस्था लागू होगी। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार के मुताबिक, आवश्यकता पड़ने पर रूट में बदलाव किया जाएगा। फिलहाल जो रूट वाहन चालकों के लिए है, रविवार की शाम से लागू हो चुकी है।

    मुख्य व्यवस्था

    • शहर में वाहनों के लिए दोपहर 1 बजे से सुबह 5 बजे तक नो-एंट्री।
    • सवारी वाहनों पर रोक: ऑटो, ई-रिक्शा, बसें शाम 3 बजे से सुबह 5 बजे तक निर्धारित रूट से ही चलेंगी।
    • भारी वाहन प्रतिबंधित: 407, 409, 709 व अन्य मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित।
    • आवश्यक सेवा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी टैंकर सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही आ-जा सकेंगे।

    नो-एंट्री वाले मुख्य मार्ग

    • बिनोद बिहारी चौक से बेकारबांध-पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड।
    • श्रमिक चौक से गया पुल, बैंकमोड़।
    • सरायढेला थाना मोड़ से स्टील गेट।
    • कोलाकुसमा से स्टील गेट।
    • जेसी मल्लिक पटेल चौक, हटिया मोड़, रणधीर वर्मा रोड, रेलवे स्टेशन से हीरापुर की ओर।
    • टेलीफोन एक्सचेंज मोड़ से पानी टंकी-हावड़ा मोटर रोड।
    • आरामोड़ पुल से झारखंड मोड़ की ओर शाम 3 बजे से सुबह 5 बजे तक।

    बसों का संचालन

    • बाहरी क्षेत्रों से आने वाली बसों का प्रवेश दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा।
    • रांची-बोकारो-धनबाद रूट की बसें बरटांड़ बस स्टैंड तक जाएंगी।
    • जमशेदपुर-पुरुलिया से आने वाली बसें मोहलबनी-करकेंद होते हुए गुजरेंगी।
    • कतरास मोड़ से बाटा मोड़ होते हुए 4 नंबर बस स्टैंड रोड वन-वे रहेगा।

    पूजा पंडालों के लिए रूट

    • झारखंड मैदान पंडाल: हटिया मोड़, रणधीर वर्मा चौक, डीआरएम चौक, मजार होते हुए।
    • मनइटांड़ व पुराना बाजार पंडाल: धनसार चौक, हावड़ा मोटर से होकर।
    • सरायढेला पंडाल: थाना मोड़ से वाहनों का परिचालन बंद, वैकल्पिक रूट एसएनएमएमसीएच के बगल से कोयलानगर।
    • गोल बिल्डिंग से आने वाले वाहन: केवल कोलाकुसमा तक।
    • पूजा के दौरान विभिन्न मुख्य चौक-चौराहों पर ड्रॉप गेट, बैरिकेड

    प्रमुख पार्किंगस्थल

    • धनबाद थाना क्षेत्र : झारखंड मैदान,हरि मंदिर, हटिया चौक से गोल्फ ग्राउंड जाने वाली सड़क, हीरापुर ब्लाक मैदान, अभय सुंदरी गर्ल्स हाई स्कूल, वाईएमसीओ रेलवे ग्राउंड, जेक एंड जिल स्कूल परिसर, झाडुडीह दुर्गा मंदिर, पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान एवं कार्मेल स्कूल के सामने।
    • बैंकमोड़ थाना क्षेत्र : रेलवे स्टेशन दक्षिण गेट, मटकुरिया श्मशान रोड।
    • धनसार थाना क्षेत्र : प्राणजीवन एकेडमी स्कूल मैदान, पुराना स्टेशन दुर्गा मंडप मैदान।
    • सरायढेला थाना क्षेत्र : सीआइएसएफ परेड ग्राउंड, स्टील गेट सब्जी मंडी मैदान।
    • कतरास थाना क्षेत्र : सामुदायिक भवन (स्वास्तिक सिनेमा हाल), गुहीबांध बस स्टैंड, अंगारपथरा कतरी नदी किनारा।

    ड्रॉप गेट और बैरिकेड व्यवस्था

    • सरायढेला थाना : कोला कुसुमा मोड़, स्टील गेट, पीजी गेट, पीएमसीएच, न्यू बैंक कालोनी, सरायढेला थाना मोड़ समेत 15 स्थानों पर ड्रॉप गेट और बैरिकेड की व्यवस्था।
    • धनबाद थाना : रानी तालाब, हटिया मोड़, जिला परिषद गेट, प्रेम नगर, अभय सुंदरी स्कूल, झारखंड मैदान प्रवेश द्वार, शमिक चौक, पूजा टाकीज समेत 17 जगहों पर व्यवस्था।
    • बैंक मोड़ थाना : बिरसा चौक, पंजाब नेशनल बैंक मोड़, हावड़ा मोटर, जोगा फाटक, मटकुरिया चेक पोस्ट।
    • धनसार थाना : धनसार पोस्ट, नइ दिल्ली मोड़, शक्ति मंदिर, बरमरिया चेक पोस्ट, मनइटांड़ गोल बिल्डिंग।
    • अन्य थाना : भूली, केन्दुआडीह, झरिया, जोड़ापोखर, कतरास, सुदामडीह, निरसा और गोविन्दपुर में भी प्रमुख चौक-चौराहों पर ड्रॉप गेट और बैरिकेड लगाए जाएंगे।

    मोटरसाइकिल दस्ता-

    • सुरक्षा और निगरानी के लिए पुलिस की मोटरसाइकिल गश्ती टीम लगातार भ्रमण करेगी।
    • सरायढेला मोड़ से कोला-कुसमा तक
    • पार्कमार्केट, हीरापुर रोड से झारखंड मैदान तक
    • बिरसा चौक से धनसार मोड़ तक
    • बिरसा चौक से मटकुरिया चेक पोस्ट तक

    दुर्गा पूजा को लेकर शहर में चलनेवाले वाहनों के रूट परिवर्तन किए गए हैं, भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस इसमें थोड़ी बहुत बदलाव कर सकती है। फिलहाल यह आदेश 28 सितंबर रविवार षष्टी से 2 अक्टूबर विजय दशमी तक के लिए जारी है। - अरविंद कुमार सिंह, ट्रैफिक डीएसपी