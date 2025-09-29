Dhanbad News: आज से निर्धारित रूट पर चलेंगे वाहन, भीड़ पर नियंत्रण के लिए 8000 पुलिसकर्मियों की लगी ड्यूटी

दुर्गा पूजा के मौके पर धनबाद में ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के रूट में बदलाव किए हैं। रविवार से लागू हुए इन नियमों के तहत शहर में कई जगहों पर नो-एंट्री और वन-वे व्यवस्था लागू की गई है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी जबकि बसों के रूट भी बदले गए हैं। शहर में कई स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त करेगी।

