MP-MLA Court Dhanbad में हाजिर हुए विधायक जयराम महतो, बड़ा गंभीर है आरोप
Dumri MLA Jairam Mahato: डुमरी के विधायक जयराम महतो एमपी-एमएलए कोर्ट धनबाद में हाजिर हुए। उन पर गंभीर आरोप हैं, जिसकी सुनवाई के लिए उन्हें कोर्ट में प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस को चकमा देकर फरार होने तथा पुलिस बल पर समर्थकों द्वारा हमला करने के मामले में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) प्रमुख व डुमरी विधायक जयराम महतो सहित मोतीलाल महतो, संजय कुमार महतो, दीपक कुमार रवानी, रिजवान अंसारी और फरजान खान बुधवार को धनबाद की एमपी-एमएलए अदालत में उपस्थित हुए।
आज इस मामले में आरोप गठन की तिथि निर्धारित थी, लेकिन विधायक जयराम महतो की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में समय आवेदन दायर करते हुए कहा कि वे मामले में डिस्चार्ज आवेदन दाखिल करेंगे। इस पर एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 8 जनवरी 2026 निर्धारित कर दी।
यह प्राथमिकी नगरी थाना के अवर निरीक्षक रितेश कुमार महतो के शिकायत पर 2 मई 2024 को बीएसटी थाना, बोकारो में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार जयराम महतो के खिलाफ रांची की अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था। इसी वारंट के आधार पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने बोकारो गई थी, जहां वे विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे थे।
पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वारंट की जानकारी दिए जाने पर जयराम महतो के समर्थक उग्र हो गए और पुलिस बल पर कुर्सी, पानी की बोतल, जूता-चप्पल, डंडा आदि से हमला कर दिया। इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर जयराम महतो वहां से निकल गए। अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने उपरोक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।