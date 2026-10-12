धनबाद में जीटी रोड पर बौराई कार ने बाइक को रौंदा, महिला की मौत; तीन घायल

संवाद सहयोगी, बरवाअड्डा (धनबाद)। धनबाद जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर जोड़ापीपल के समीप रविवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 19 वर्षीय महिला रौशन प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे में बाइक चालक समेत दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार चालक नशे में धुत था और तेज गति से वाहन चला रहा था। जानकारी के अनुसार, कार संख्या जेएच 10 डीजी 7396 राजगंज से धनबाद की ओर जा रही थी। इसी दौरान जोड़ापीपल के पास कार अनियंत्रित हो गई और आगे चल रही बाइक संख्या जेएच 10 डीजे 5940 को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार महिला सड़क पर गिर पड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

एसएनएमएमसीएच में घायलों का चल रहा इलाज हादसे में बाइक चालक अब्बुसलीम अंसारी (19 वर्ष), रिजवान अंसारी (12 वर्ष) और डेढ़ वर्षीय अफान अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर बरवाअड्डा पुलिस मौके पर पहुंची।

स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसएनएमएमसीएच), धनबाद में भर्ती कराया गया। घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी लोग बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के नावाटांड़ के रहने वाले हैं। वे तोपचांची के श्रीरामपुर स्थित रिश्तेदार के घर से बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान जोड़ापीपल के पास हादसा हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जीटी रोड किया जाम महिला की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने जीटी रोड के सभी लेन को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। सड़क जाम होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। देर रात तक जाम के कारण यातायात प्रभावित रहा।