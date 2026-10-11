Vedanta Gas Leak: बोकारो प्लांट में गैस रिसाव से धनबाद के युवा अभियंता की मौत, डिगवाडीह में मातम

संवाद सूत्र, अलकडीहा (धनबाद)। Vedanta ESL Steel Plant Bokaro: बोकारो स्थित वेदांता कंपनी के स्टील प्लांट में रविवार सुबह गैस रिसाव की चपेट में आने से दो कर्मियों की मौत हो गई। मृतकों में एक डिगवाडीह नंबर 10, इसलामपुर बस्ती निवासी मो. नौशाद अंसारी का 24 वर्षीय पुत्र समीर अंसारी था। वह प्लांट में कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत था।

समीर अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था और अविवाहित था। वह काफी मिलनसार युवक था। उसकी मौत की सूचना मिलते ही डिगवाडीह में मातम पसर गया। पूर्व पार्षद आफताब अंसारी, मो. कयूम अंसारी, मो. अमान, मो. जावेद, मो. मिनहाज और मो. लालो अंसारी सहित मोहल्ले एवं आसपास के दर्जनों लोग घटनास्थल बोकारो पहुंचे। वे प्लांट प्रबंधन की जवाबदेही तय करने और मुआवजे को लेकर प्रबंधन से वार्ता कर रहे हैं।