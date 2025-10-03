Language
    टल गया बड़ा हादसा, धूं-धूं कर जलने लगा धनबाद उपायुक्त का भवन

    By Balwant Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:51 PM (IST)

    धनबाद उपायुक्त के नए भवन में शुक्रवार को आग लगने से पैनल रूम पूरी तरह जल गया। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। दुर्गा पूजा अवकाश के बाद सफाई के लिए पहुंचे कर्मचारियों ने धुआं देखा और दमकल को सूचना दी। दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के समय कार्यालय में कोई नहीं था जिससे बड़ा हादसा टल गया।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। शुक्रवार को धनबाद उपायुक्त के नए भवन में आग लगने की घटना हुई। इस घटना में उपायुक्त कार्यालय के दूसरे तल पर स्थित पैनल रूम पूरी तरह से जल गया। आग की लपटों के कारण पैनल रूम के बाहर की दीवारें काली हो गई।

    पास स्थित किचन की खड़कियां भी टूट गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नही हुआ है। इस घटना के कारण पूरे भवन की बिजली भी कटी हुई है। घटना का कारण बिजली तारों में शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।

    घटना के संबंध में बताया जाता है कि दुर्गा पूजा के अवकाश के बाद शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय की साफ सफाई करने कर्मचारी पहुंचे थे। इसी दौरान दूसरे तल से धुआं उठता हुआ देखा। तुरंत इसकी जानकारी अधिकारियों व झारखंड अग्निशमन सेवा धनबाद को दी गई।

    दमकल टीम पहुंची और पूरे भवन की बिजली काटने के बाद आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगलगी कि घटना में पूरा पैनल रूम जल गया।

    दूसरे तल पर एसएसपी समेत धनबाद पुलिस का कार्यालय

    उपायुक्त धनबाद के इस नए भवन के दूसरे तल पर एसएसपी समेत धनबाद पुलिस का विभिन्न कार्यालय है। पैनल रूम के ठीक बगल में एसपी नगर व ग्रामीण का आफिस है। घटना के वक़्त कार्यालय में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं था।

    नीचे डीसी और ऊपर डीडीसी का चैम्बर

    इस भवन के पहले तल पर डीसी आदित्य रंजन और तीसरे तल पर डीडीसी सादात अनवर का चैम्बर है। आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। इससे बड़ा हादसा टल गया।

    उपायुक्त ने ली जानकारी

    घटना के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन कार्यालय पहुंचे। उन्होंने दूसरे तल जाकर जले हुए पैनल रूम को देखा। सूचना पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे थे।