दीपावली के बाद अब छठ पर भी मायूसी, धनबाद में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को दो महीने से नहीं मिला वेतन
धनबाद के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को दीपावली के बाद छठ पर भी वेतन न मिलने से निराशा है। दो महीने से वेतन रुका होने के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मियों में आक्रोश है, वहीं अधिकारियों ने जल्द वेतन जारी करने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। जिला प्रशासन की ओर से डीएमएफटी फंड के तहत बहाल किए गए स्वास्थ्य विभाग के 150 संविदा कर्मियों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से संविदा कर्मी काफी मायूस है।
संविदा कर्मियों का कहना है दिवाली पर उम्मीद थी कि वेतन मिल जाएगा। लेकिन वेतन नहीं मिल पाया। ऐसे में दीपावली बेरंग गुजरा। अब छठ पूजा भी शुरू हो रहा है। लेकिन अभी तक वेतन नहीं दिया गया है।
कर्मियों का कहना है सिविल सर्जन से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों तक शिकायत की गई। लेकिन इस पर अभी तक कोई पहल नहीं हो पाया है।
सदर अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत
सदर अस्पताल से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य केदो में नर्स, पैरामेडिकल, ड्रेसर, कंपाउंडर, सफाई कर्मी, फार्मासिस्ट आदि कार्यरत हैं। कर्मियों का कहना है काम के लिए 8 से 12 घंटे कर रहे हैं। लेकिन जब वेतन की बात आती है, तो कभी भी समय पर नहीं मिलता। ऐसे में पर्व त्यौहार तो दूर घर का खर्च भी नहीं चल पाता हैं।
होमगार्ड जवानों को भी 2 महीने का बकाया
सदर अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहे होमगार्ड के जवान भी व्यवस्था से खासे नाराज हैं। जवान अजय बताते हैं कि दो महीने से वेतन नहीं मिला है। दीपावली पर वेतन नहीं मिला, अब छठ पर पर भी वेतन मिलेगा या नहीं। अधिकारी कुछ नहीं बता रहे हैं।
