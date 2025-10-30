Language
    Dhanbad News: नहीं टूटेंगे कंस्ट्रक्शन कॉलोनी के आवास, पश्चिमी केबिन के पास शिफ्ट होगा TRD गोदाम

    By Tapas Banerjee Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:24 PM (IST)

    धनबाद के रांगाटांड़ में दूसरे अंडरपास के निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन कॉलोनी के रेल आवास नहीं तोड़े जाएंगे। रेलवे ने टीआरडी गोदाम को पश्चिमी केबिन के पास शिफ्ट करने का फैसला किया है। डीआरएम अखिलेश मिश्र ने धनबाद स्टेशन से रांगाटांड़ तक निरीक्षण किया और अधिकारियों को यात्री सुविधाओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए। धनबाद स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने की योजना भी है।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। रांगाटांड़ में सेकंड अंडरपास निर्माण के लिए अब कंस्ट्रक्शन कालोनी के रेल आवास नहीं तोड़े जाएंगे। रांगाटांड़ अंडरपास के बगल में दुर्गा मंडप से सटे टीआरडी गोदाम को पश्चिमी केबिन के पास शिफ्ट किया जाएगा। धनबाद होकर गुजरने वाली दो नई रेल लाइन को ध्यान में रख कर रेलवे ने अपने प्लान में बदलाव किया है।

    बुधवार को डीआरएम अखिलेश मिश्र ने धनबाद स्टेशन से रांगाटांड़ तक लगभग दो घंटे तक निरीक्षण किया। डीआरएम ने रांगाटांड़ के सेकंड अंडरपास निर्माण को लेकर मौजूदा टीआरटी गोदाम को देखा। मल्टी ट्रैकिंग के तहत दो नई रेल लाइन बिछाने में कोई बाधा न आए, इसकी भी जानकारी ली। रांगाटांड़ क्लिनि लैब के पास बने सीनियर डीएमएम के नए स्टोर भवन में गए।

    पश्चिमी केबिन के पास जाकर टीआरडी गोदाम निर्माण के नए स्थल का भी जायजा लिया। सीनियर डीई टीआरडी से गोदाम निर्माण को लेकर अन्य आवश्यकताओं की जानकारी ली।

    सेकंड अंडरपास निर्माण होने के दौरान खाली कराए वाली जगहों पर और क्या आधारभूत संरचना विस्तार की जा सकती है, इसका भी आकलन किया। एडीआरएम इंफ्रा अमित कुमार, सीनियर डीसीएम मोहम्मद इकबाल, सीनियर डीओएम अंजय तिवारी समेत निर्माण, इंजीनियरिंग और टीआरडी विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

    धनबाद के विश्वस्तरीय स्टेशन बनने से नए कोचिंग डिपो का होगा निर्माण

    धनबाद रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ विश्वस्तरीय रूप दिए जाने की प्रस्तावित योजना को लेकर भी डीआरएम ने निरीक्षण किया। स्टेशन के पुनर्विकास के दौरान धनबाद में नए कोचिंग डिपो का निर्माण होगा। इससे मौजूदा ट्रेनों के रखरखाव के साथ ही नई ट्रेनें चलाई जा सकेंगी।

    इसे लेकर डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, सर्कुलेटिंग एरिया से लेकर रांगाटांड़ तक होनेवाले बदलाव का आकलन किया। संरचनात्मक सुधारों से संबंधित विषयों की समीक्षा की।

    धनबाद से गुजरने वाली दो नई रेल लाइन को लेकर रेलवे स्टेडियम से सटे सीनियर डीएमएम के पुराने स्टोर, टावर वैगन शेड का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पुनर्विकास कार्याें के दौरान यात्री सुविधा, स्वच्छता व आधुनिक अवसंरचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। योजना के क्रियान्वयन के दौरान इसका ध्यान रखा जाए कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।