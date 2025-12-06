धनबाद CO ने मुर्गा विक्रेता को थप्पड़ मारा, शिकायत उपायुक्त तक पहुंची; क्या मिलेगा इंसाफ?

जागरण संवाददादात, धनबाद। धनबाद के अंचलाधिकारी रामप्रवेश पर शुक्रवार को रानी बांध, धैया रोड स्थित दुकानदारों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया गया है कि उन्होंने एक मुर्गा विक्रेता को थप्पड़ भी जड़ दिया।

घटना के बाद दुकानदारों से जुड़ी पथ विक्रेता समन्वय समिति ने उपायुक्त को पत्र लिखकर अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समिति ने अपने पत्र में कहा है कि सड़क किनारे मीट और मुर्गा बेचने वाले दुकानदारों को कुछ दिन पहले नगर निगम ने हटाया था और उन्हें पास की एक जमीन पर कारोबार करने का आदेश दिया गया था। नगर निगम ने उक्त जमीन को साफ कराकर व्यवसाय के लिए तैयार किया था।



शुक्रवार को अंचलाधिकारी रामप्रवेश कुछ होमगार्ड जवानों के साथ वहां पहुंचे और दुकानदारों को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान जब दुकानदारों ने विरोध किया, तो अंचलाधिकारी ने भोला बराट नामक दुकानदार के साथ मारपीट की।



दुकानदारों और समिति ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा कि प्रशासन के इस तरह के व्यवहार से नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास पर असर पड़ता है। उन्होंने उपायुक्त से अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।



स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दुकानों की मांग के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या उपायुक्त न्याय करेंगे।