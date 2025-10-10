धनबाद वालों के लिए खुशखबरी, महानगरों की तर्ज पर बदलेगा नगर निगम क्षेत्र का बुनियादी ढांचा
धनबाद नगर निगम क्षेत्र को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। नगर विकास विभाग ने आठ विशेषज्ञ टीमों का गठन किया है, जो शहर का निरीक्षण कर भविष्य की ज़रूरतों का आकलन करेंगी। टीम सड़कों, फ्लाईओवर, बाईपास और सौंदर्यीकरण जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह पहल शहर के शहरी विकास को बढ़ावा देगी और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाएगी।
शशि भूषण, धनबाद। महानगरों की तर्ज पर अब धनबाद नगर निगम क्षेत्र का भी विकास होने जा रहा है। आने वाले समय में यहां की न केवल सड़कें बल्कि शहरी बुनियादी ढांचे में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
शहर को विकसित करने की पूरी प्रक्रिया एक योजना के तहत की जाएगी। यानि एक सतत शहरी विकास के लिए भविष्य के उन तमाम बुनियादी ढांचे को सम्मिलित किया जाएगा जो शहर और नागरीय सुविधाओं को सीधे तौर पर लाभांवित करेगा।
इसके लिए नगर विकास विभाग ने पहल शुरू कर दी है। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के इंजीनियरों की आठ विशेषज्ञ टीमों का गठन किया गया है।
यह टीम शहर की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण करने और एक सतत शहरी विकास के लिए भविष्य की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का पता लगाएगी।
यह टीम शुक्रवार को धनबाद आ रही है जो अगले तीन दिनों में नगर निगम क्षेत्र का भ्रमण करेगी। टीम भविष्य के विकास और आधारभूत संरचनाओं को देखते हुए उसका अध्ययन करेगी।
उसके बाद टीम मानचित्र सहित दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस टीम में शहरी स्थानीय निकाय के प्रशासक और पथ निर्माण विभाग के संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंता भ्रमण दल को सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे।
इस प्रकार होगा टीम का कार्यक्षेत्र
- सड़क की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण।
- यह पता लगाना कि शहर के मौजूदा चौक-चौराहों के लिए जंक्शन सुधार की आवश्यकता है या नहीं।
- शहर की भीड़भाड़ कम करने के लिए एलिवेटेड रोड, फ्लाई ओवर, रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) की आवश्यकता।
- सड़कों के चौड़ीकरण, पैदल मार्ग, सौंदर्यीकरण, हरित क्षेत्र विकास आदि की आवश्यकता।
- शहर के यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए बाईपास, रिंग रोड की आवश्यकता।
- शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता, यदि कोई हो।
- भविष्य के उन्नयन, विकास के लिए निष्कर्ष और प्रस्ताव।
शहरी क्षेत्र को महानगरों की तर्ज पर विकसित किया जाना है। टीम निगम क्षेत्र में भविष्य की बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को देखते आधारभूत संरचनाओं का अध्ययन करेगी। उस आधार पर योजनाबद्ध तरीके से शहरी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। - रवि राज शर्मा, नगर आयुक्त
