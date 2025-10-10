धनबाद वालों के लिए खुशखबरी, महानगरों की तर्ज पर बदलेगा नगर निगम क्षेत्र का बुनियादी ढांचा

शशि भूषण, धनबाद। महानगरों की तर्ज पर अब धनबाद नगर निगम क्षेत्र का भी विकास होने जा रहा है। आने वाले समय में यहां की न केवल सड़कें बल्कि शहरी बुनियादी ढांचे में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

शहर को विकसित करने की पूरी प्रक्रिया एक योजना के तहत की जाएगी। यानि एक सतत शहरी विकास के लिए भविष्य के उन तमाम बुनियादी ढांचे को सम्मिलित किया जाएगा जो शहर और नागरीय सुविधाओं को सीधे तौर पर लाभांवित करेगा।

इसके लिए नगर विकास विभाग ने पहल शुरू कर दी है। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के इंजीनियरों की आठ विशेषज्ञ टीमों का गठन किया गया है।

यह टीम शहर की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण करने और एक सतत शहरी विकास के लिए भविष्य की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का पता लगाएगी।

यह टीम शुक्रवार को धनबाद आ रही है जो अगले तीन दिनों में नगर निगम क्षेत्र का भ्रमण करेगी। टीम भविष्य के विकास और आधारभूत संरचनाओं को देखते हुए उसका अध्ययन करेगी।

उसके बाद टीम मानचित्र सहित दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस टीम में शहरी स्थानीय निकाय के प्रशासक और पथ निर्माण विभाग के संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंता भ्रमण दल को सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे।

इस प्रकार होगा टीम का कार्यक्षेत्र