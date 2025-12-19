रद करनी पड़ी धनबाद-चंडीगढ़ स्पेशल, बिन यात्री दौड़ी दिल्ली-धनबाद ट्रेन

जागरण संवाददाता, धनबाद। स्पेशल ट्रेनों को रेलवे ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ट्रेनों के विस्तार होने के बाद भी रेलवे टिकट बुकिंग शुरू कराना भूल गई। टिकट बुकिंग नहीं होने से गुरुवार को चंडीगढ़-धनबाद एसी स्पेशल ट्रेन रद कर दी गई। चंडीगढ़ से रद होने के कारण शुक्रवार की रात धनबाद से चंडीगढ़ जानेवाली एसी स्पेशल ट्रेन भी रद करनी पड़ी।

दिल्ली से धनबाद के बीच चलने वाली एसी स्पेशल ट्रेन में टिकट बुकिंग शुरू नहीं होने के कारण बिना यात्रियों के ही ट्रेन चलाई गई। मध्य जनवरी तक चलने वाली दोनों ट्रेनों में टिकट बुकिंग शुरू नहीं होने से हजारों यात्री परेशान हैं। धनबाद से दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए टिकट बुक हो रहे हैं, पर वापसी में जनवरी तक किसी भी तिथि में टिकट बुक नहीं हो रहे हैं।

पूर्व मध्य रेल ने आठ तथा उत्तर रेलवे ने 15 दिसंबर को दोनों ट्रेनों के फेरे विस्तार की सूचना जारी कर दी है। बावजूद उत्तर रेलवे के सीपीआरओ टिकट बुकिंग को लेकर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सके।

38 घंटे 47 मिनट लेट से दिल्ली से धनबाद आई खाली ट्रेन धनबाद से दिल्ली के लिए मंगलवार को एसी स्पेशल ट्रेन सुबह 10:10 के बदले लगभग नौ घंटे लेट से शाम के सात बजे रवाना हुई थी। वापसी में दिल्ली से बुधवार को दिन में 11:45 के बदले छह घंटे 38 मिनट विलंब से खुली। दिल्ली से धनबाद के बीच टिकट बुकिंग शुरू नहीं होने से रेलवे को खाली ट्रेन चलानी पड़ी।

बिना यात्रियों के चली ट्रेन को पूरे रास्ते रोका गया। बुधवार को रवाना हुई ट्रेन शुक्रवार को भी नहीं पहुंच सकी। 38 घंटे 47 मिनट लेट से चलने से इस ट्रेन के देर रात या शनिवार तड़के आने की संभावना है।