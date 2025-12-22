Language
    धनबाद में बड़ा सड़क हादसा: तीन कारों की टक्कर, कोयला कारोबारी निखिल मोदी सहित तीन घायल

    By Chandan Sharma Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:31 AM (IST)

    सड़क दुर्घटना। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, धनबाद। झारखंड के धनबाद जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तीन लग्जरी कारों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में प्रसिद्ध कोयला कारोबारी निखिल मोदी सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

    घटना की जानकारी के अनुसार, यह हादसा धनबाद शहर के व्यस्त इलाके में हुआ, जहां तेज रफ्तार से आ रही कारें आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    यह हादसा देखने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर के बाद अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की।