Dhanbad Love Story: सात फेरे लिए और फिर फरार, दुल्हन ने चुनी प्रेमी की राह!

जागरण संवाददाता, धनबाद। Love Story: फिल्मों जैसी प्रेम कहानी ने पूरे इलाके को चौंका दिया। शादी के महज 24 घंटे बाद विवाहिता अपने पति को दगा देकर प्रेमी संग फरार हो गई और मंदिर में शादी कर ली। इस नाटकीय घटना ने तोपचांची, राजगंज और महुदा थाना क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गरमा दिया। घटना की शुरुआत 25 नवंबर को हुई, जब डोमनपुर की रहने वाली युवती की शादी बोकारो जिले के सियारजोड़ी थाना क्षेत्र के चानदाहा गांव निवासी महेंद्र महतो के साथ धूमधाम से हुई। नए-नवेले दूल्हा-दुल्हन को अगली सुबह विदा किया गया। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी।

बुधवार की सुबह नवविवाहिता जैसे ही ससुराल पहुंची, उसने गुपचुप तरीके से अपने प्रेमी सोनू ठाकुर को फोन किया और महुदा मोड़ बुलाया। सोनू भी तैयार था, दोनों बाइक पर सवार हुए और ससुराल से सीधा प्यार की राह पर निकल पड़े।



शाम होते-होते दोनों तोपचांची पहुंच गए, जहां स्थानीय मंदिर में सोनू ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरकर जीवनभर साथ निभाने की कसम खाई। इसके बाद वे सीधे तोपचांची थाना पहुंचे और खुद पुलिस को अपनी शादी की सूचना दी। सूचना मिलते ही विवाहिता के परिजन भी थाने पहुंचे। परिजनों ने काफी समझाने की कोशिश की, मगर प्रेमिका अपनी बात पर अडिग रही-हम दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी की है।



तोपचांची पुलिस ने युवती की मूल निवास का हवाला देते हुए मामला राजगंज थाना भेज दिया। राजगंज थाने में भी वही ड्रामा दोहराया गया-घरवालों की समझाइश, रिश्तों पर तकरार, लेकिन युवती ने प्रेमी को ही अपना हमसफर चुना। पुलिस ने दोनों परिवारों को बुलाया, बातचीत हुई और आखिरकार प्रेमी सोनू के परिवार ने युवती को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया।



थाने में साथ रहने का आवेदन देने के बाद दोनों प्रेमी-प्रेमिका खुशी-खुशी घर चले गए। इस अनोखी प्रेम कहानी ने जहां एक परिवार को मायूस कर दिया, वहीं दूसरी ओर समाज को दिखा दिया कि इश्क के आगे रिश्तों की तमाम दीवारें छोटी पड़ जाती हैं। धनबाद में यह प्रेम प्रसंग अब चर्चा का सबसे गरम मुद्दा बन चुका है।