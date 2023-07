झारखंड के धनबाद में चासनाला के सुदामडीह थाना क्षेत्र के रिवर साइड शिव मंदिर समीप बीसीसीएल के एक आवास से शुक्रवार की रात दुर्गंध आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर सुदामडीह थाना पुलिस पहुंची। चंदनकियारी निवासी व विश्वकर्मा प्रोजेक्ट के बीसीसीएल कर्मी 50 वर्षीय धीरेंद्र नाथ बाउरी का शव रहस्यमय परिस्थिति में मिला। पुलिस शव को जब्त कर जांच में जुट गई है।

संदिग्ध परिस्थिति में मिली BCCL कर्मी की लाश, इलाके में फैली सनसनी; शव जब्त कर जांच में जुटी पुलिस

